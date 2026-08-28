Acroarte reconocerá a Bonetti, Frank Rainieri y José Monegro

Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, destacó que estos reconocimientos representan un compromiso con el desarrollo cultural y profesional de la sociedad dominicana.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebrará el próximo martes 1 de septiembre la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, ceremonia en la que reconocerá los aportes de los empresarios Frank Rainieri y José Miguel Bonetti Dubreil, el periodista José P. Monegro y la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó que estos reconocimientos representan un compromiso con profesionales, instituciones y personalidades que contribuyen al desarrollo cultural y profesional de la sociedad dominicana.

Rainieri, fundador y chairman del Grupo Puntacana y presidente de su fundación, será distinguido por su trayectoria empresarial y sus aportes al turismo, la cultura, el desarrollo comunitario y la preservación ambiental. Durante cinco décadas estuvo al frente de la empresa que fundó.

MONEGRO Y BONETTI

El director de El Día recibirá un reconocimiento por una trayectoria periodística iniciada en 1989, cuando ingresó como reportero de Listín Diario a los 18 años. Posteriormente ocupó diversas funciones, hasta asumir la dirección de ese diario en 2017, tras el fallecimiento de Rafael Molina Morillo.

Bonetti será homenajeado por una trayectoria de más de tres décadas vinculada al deporte, los medios, la cultura y la responsabilidad social. Su carrera incluye participación en la transformación de la televisión dominicana y proyectos relacionados con el cine y la lucha contra el cáncer.

ESCUELA DE LOCUCIÓN

La Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera será reconocida por sus seis décadas formando profesionales de la voz y la comunicación. Fundada en 1965, es una institución pionera en la enseñanza de la locución en el país.

Durante la gala también serán reconocidos Juan T.H. y cuatro destacados miembros de Acroarte: Alexis Beltré Ramírez, Yamira Taveras, Mayra La Paz y Rammy Pérez.

Creado en 2012, el Premio Acroarte al Mérito Periodístico reconoce trayectorias vinculadas al fortalecimiento del periodismo, el arte y la cultura dominicana.

an/am