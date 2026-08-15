Acroarte dedicará Gala Premio Mérito Periodístico a Juan TH

Esta cita reconoce la trayectoria, dedicación y aportes de cronistas de arte y personalidades que «han contribuido al desarrollo de la comunicación, la cultura, la educación, las artes y el mecenazgo en la República Dominicana».En esta ocasión la gala estará dedicada al «destacado» periodista Juan Taveras Hernández, conocido como ‘Juan TH’, en «reconocimiento» a sus 50 años de trayectoria profesional ininterrumpida y a su «permanente compromiso con la comunicación y la sociedad dominicana», destacó Acroarte en una nota de prensa.

Durante este ceremonial, Acroarte distinguirá a personalidades de la sociedad civil, profesionales de los medios de comunicación y miembros de la institución —tanto de la sede dominicana como de sus filiales en Santiago, Nueva York y Miami— que han realizado «aportes significativos al desarrollo y promoción del periodismo, el arte y la cultura en el país», detalló la institución.

Este premio supone una de los galardones más «importantes» de Acroarte, y tiene como objetivo resaltar valores tales como la trayectoria, la ética, la responsabilidad y el compromiso social.

Taveras, quien trabaja para ‘El Nacional’ desde hace más de 40 años, posee una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y corresponsalía de prensa extranjera.

Además, participa como comentarista en espacios televisivos como ‘El Show del Mediodía’ y ‘7 x 7 Roberto’ (Color Visión), así como es productor y conductor de programas en ‘Canal 45’ y ‘Canal 19’.

Durante más de 30 años se desempeñó como comentarista político y coordinador en los «emblemáticos» programas ‘El Gobierno de la Mañana’ y ‘El Gobierno de la Tarde’, transmitidos por la emisora ‘Z-101’.