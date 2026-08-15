Acroarte dedicará Gala Premio Mérito Periodístico a Juan TH

Santo Domingo, 15 ago (EFE).- La Asociación de Cronistas de Arte celebrará el martes 1 de septiembre de 2026 la XV Gala del Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2026, que estará dedicada al periodista Juan Taveras Hernández por su «permanente compromiso con la comunicación y la sociedad dominicana».
Durante este ceremonial, Acroarte distinguirá a personalidades de la sociedad civil, profesionales de los medios de comunicación y miembros de la institución —tanto de la sede dominicana como de sus filiales en Santiago, Nueva York y Miami— que han realizado «aportes significativos al desarrollo y promoción del periodismo, el arte y la cultura en el país», detalló la institución.
Este premio supone una de los galardones más «importantes» de Acroarte, y tiene como objetivo resaltar valores tales como la trayectoria, la ética, la responsabilidad y el compromiso social.
Taveras, quien trabaja para ‘El Nacional’ desde hace más de 40 años, posee una amplia experiencia en radio, televisión, prensa escrita, medios digitales y corresponsalía de prensa extranjera.
Además, participa como comentarista en espacios televisivos como ‘El Show del Mediodía’ y ‘7 x 7 Roberto’ (Color Visión), así como es productor y conductor de programas en ‘Canal 45’ y ‘Canal 19’.
Durante más de 30 años se desempeñó como comentarista político y coordinador en los «emblemáticos» programas ‘El Gobierno de la Mañana’ y ‘El Gobierno de la Tarde’, transmitidos por la emisora ‘Z-101’.
Actualmente es director del periódico ‘La Razón’ y productor/conductor del espacio musical ‘Las Favoritas’ de Juan TH, que se transmite los domingos por ‘Rumba 98.5 FM’.
Cuánto pago el OVEJO y/o cuantos favores hizo o tiene que hacer para que le den este “reconocimiento”…ohhh ya creo comprender su gobierno su partido está mal dirigiendo los destinos del país y se le tiene que honrar por anteriores favores….:POSTDATA:NO SIRVE HIPÓLITO NO SIRVE LEONEL NO SIRVE DANILO PERO MUCHO MENOS ABINADER.