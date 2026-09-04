Academia de Ciencias cuestiona efectividad leyes ambientales

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SANTO DOMINGO.– La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) cuestionó la efectividad del Decreto 615-26, que busca reforzar la persecución de los delitos ambientales y la protección de las áreas protegidas, y reclamó una aplicación rigurosa de las leyes vigentes.

La entidad valoró positivamente cualquier iniciativa destinada a detener y reducir los delitos ambientales, pero advirtió que la degradación de bosques, montañas, ríos, humedales, áreas protegidas y la biodiversidad no responde a una falta de instrumentos legales, sino al incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el marco jurídico nacional.

La Comisión recordó que el país dispone de un amplio conjunto de normas ambientales, encabezado por la Constitución y complementado por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas y la Ley 333-15 sobre Biodiversidad, además de reglamentos, planes de manejo y acuerdos internacionales.

PIDEN APLICAR LAS LEYES VIGENTES

“Lo que se necesita es poner en práctica las herramientas jurídicas existentes”, sostuvo la Comisión, al considerar que una mayor voluntad política, planificación y compromiso institucional permitirían mejorar la protección de los recursos naturales.

La Academia expresó preocupación por lo que calificó como una respuesta tardía de las autoridades ante problemas que requieren prevención, controles permanentes y una aplicación consistente de la legislación ambiental.

Asimismo, cuestionó actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente frente a casos de daños ecológicos y señaló la necesidad de respuestas más contundentes ante hechos de degradación y ocupaciones ilegales en áreas protegidas.

CUESTIONAN ACCIONES DE ORGANISMOS AMBIENTALES

La Comisión manifestó además inquietud por el desempeño de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

Consideró necesario fortalecer las labores de fiscalización, control y persecución de las infracciones ambientales que se producen en distintos puntos del territorio nacional.

La ACRD afirmó que permanecerá vigilante respecto al cumplimiento de los compromisos anunciados y la aplicación efectiva de las medidas contempladas en el Decreto 615-26.

Reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la defensa, conservación y preservación del patrimonio natural de la República Dominicana.

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