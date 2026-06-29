Abinader y la corrupción (OPINION)

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“El ser humano es pacífico, bueno y empático, pero las estructuras sociales, la civilización y la propiedad privada fomentan la desigualdad, el egoísmo y la corrupción.” “El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe” (Contrato Social, Rousseau Jacques Jean, Siglo XVIII).

“Nada de lo que se hace desde la maldad, queda impune”. (Proverbios 11:21, la Biblia)

Muchas cuartillas, ensayos, artículos y textos se han escrito sobre el manoseado o recurrente tema de la corrupción, específicamente la administrativa.

Entendiéndose como tal, la acción cometida por un funcionario o colaborador del Estado al hacer uso de su cargo o puesto de trabajo para robar, desviar o malgastar dinero/recursos públicos. Abuso de poder en beneficio propio desde su escritorio.

Entre sus diferentes modalidades se encuentran: el desfalco/peculado, al tomar dinero del presupuesto y colocarlo en su cuenta, soborno/cohecho: cobrar el 10% a cambio de aprobar un contrato.

También, la concusión, cuando el funcionario exige dinero para hacer lo que por ley le corresponde hacer, fraude/falsificación, al crear empresas tú a tu, para ganar licitaciones y Negociación Incompatible, cuando un ministro aprueba un contrato para la empresa de un hermano o de su propiedad.

Desde las campañas electorales del hoy presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, el eje básico de sus programas de gobierno ha sido cero tolerancias a la corrupción.

Las tres banderas principales de la lucha denodada del presidente Abinader contra la corrupción, han sido, primero: independencia del Ministerio Público, segundo: Ley 1-21 del DNI, la cual le quitó el control político al Departamento Nacional de Investigación y, tercero: se pasó de puertas cerradas al portal transaccional de Compras y Contrataciones.

100% las compras del Estado deben subirse a Compras y Contrataciones, leyes 340-06 sustituida por la 47-25.

Como parte del combate contra la corrupción durante la administración Abinader, se han llevado a cabo desde el Ministerio Público Independiente, las siguientes operaciones: 12, Nido, Coral, Coral 5G, Calamar, Camaleón, entre otras.

La percepción internacional del país respecto al combate contra la corrupción ha mejorado. La nación dominicana subió 9 puestos en el Índice de Percepción contra la Corrupción, de la institución Transparencia Internacional, años 2020-2023. Del puesto 137/180 a 128/180.

Asimismo ha habido en los gobiernos del presidente Abinader cero escándalos en su entorno directo. Hasta el año 2026 no hay casos vinculados a familiares o funcionarios de primer nivel del gobierno del presidente.

Transparencia de compras. El 98% de las compras del año 2024, se hicieron por el portal, vs 67% en 2019, conforme la Dirección de Compras y Contrataciones.

Durante los gobiernos del presidente Abinader, se ha roto con el patrón de impunidad de gobiernos anteriores, rompió el control del Ejecutivo sobre el Ministerio Público y hay más procesos judiciales abiertos vs exfuncionarios que en los últimos 20 años juntos. Ahora hay más persecución judicial, más transparencia en compras y hay más espacio para seguir creciendo.

Entre los retos que se enfrentan actualmente, se encuentran pasar de procesos a más condenas firmes de los casos que se ventilan en los tribunales y, bajar la nación dominicana del top 128 de países con mayor percepción de corrupción.

Al compararse el presente gobierno de los 6 años cumplidos de la gestión gubernamental Abinader con las dos gestiones de gobiernos pasados, se puede señalar que los gobiernos de Abinader 2020-2026, se han recuperado, ya confirmado, más de RD$6,500 millones.

RD$3,500 millones recuperados por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), RD$3,000 millones por casos de las EDE.

Actualmente, hay más de RD$130,000 millones en proceso de recuperación, conforme el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.

De los casos Coral de RD$4,500 millones, de ellos se han recuperado RD$18.4 millones, más de 125 propiedades ocupadas. 2 empresas acordaron pagar RD$40 millones al Estado.

Se han detenido unas 517 compras irregulares evitándose fraude por RD$43,000 millones.

Los RD$6,500 millones recuperados, conforme el decreto núm. 22-21, Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, se establece que todo lo recuperado va directamente a la Tesorería Nacional, registrándose como parte del Presupuesto General del Estado.

Dichos fondos, han sido dirigidos al sector eléctrico a los fines de disminuir el déficit de las distribuidoras y pagar deudas. También se han destinados a gasto social y de capital.

Realmente, la lucha contra la corrupción es una cruzada que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, lucha que no tiene tregua. No se debe bajar la guardia pues aunque no se elimine la corrupción totalmente hay que seguir luchando contra ella.

El presidente Abinader ha reiterado que hará frente a la corrupción y que su gobierno mantendrá una política de tolerancia cero frente a dicho flagelo y advirtió que cualquier irregularidad será enfrentada sin importar quién esté involucrado.

El primer mandatario destaca que lo que sus gobiernos y la presente generación muestran como diferencia respecto a otras administraciones, es la lucha contra la corrupción y preservar la democracia.

Que cada acto de corrupción se va a combatir y lo llevará ante la justicia, sea quien sea.

Asimismo afirma que las acciones contra las irregularidades deben abarcar desde las faltas aparentemente menores hasta los casos de mayor gravedad dentro de la administración pública.

Expresa que se debe ser inflexible desde el acto menos irrelevante hasta los mayores actos de corrupción. Enfatiza que hay que poner de moda la honestidad.

No es un secreto que la corrupción administrativa pública afecta directamente los servicios de: educación, salud, vivienda, en fin todos los servicios que por ley el Estado está obligado a ofrecer a todos los gobernados.

Es un crimen de lesa humanidad atentar contra el bienestar de los habitantes de una nación al hacer uso indebido de los recursos captados a través de impuestos, aranceles, préstamos, donaciones, transferencias, entre otros, que llegan a las arcas del Estado.

La lucha contra la corrupción no debe tener descanso, no debe tener tregua. La lucha debe ser interminable tanto la de una simple desviación de fondo hasta la corrupción encumbrada o de cuello blanco.

La lucha contra este flagelo, chupa sangre, no debe ser una contienda de poses o de simulaciones, debe ser una guerra sin cuartel, firme, decidida, sin dobleces, ni treguas, pues esta debe atacarse, atacarse y atacarse, que definitivamente este crimen será vencido tarde o temprano.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

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