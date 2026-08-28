Abinader y Asfura desarrollarán agenda oficial de dos días en RD

Asfura Zablah llegará al país este sábado a la 1:13 de la tarde, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Será recibido oficialmente por el Presidente Abinader el domingo 30 de agosto.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, desarrollarán una amplia agenda oficial durante la visita del mandatario hondureño a República Dominicana este sábado 29 y domingo 30 de agosto.

El programa incluye recorridos por la Base Aérea de San Isidro y el muro fronterizo en Dajabón, reuniones bilaterales, firma de instrumentos, declaraciones ante los medios y una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

LLEGADA Y RECORRIDO POR LA FRONTERA

Asfura Zablah llegará al país este sábado a la 1:13 de la tarde, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”, acompañado de su comitiva oficial.

Posteriormente, se trasladará a la Base Aérea de San Isidro, donde realizará un recorrido junto al presidente Abinader.

A partir de las 3:00 de la tarde, ambos gobernantes visitarán el muro fronterizo de Dajabón, donde el presidente hondureño conocerá sus diferentes áreas y los sistemas de seguridad instalados en esa zona.

ACTOS OFICIALES Y REUNIÓN BILATERAL

Las actividades continuarán el domingo 30, a las 10:30 de la mañana, con el recibimiento oficial de Asfura Zablah en el Palacio Nacional, donde Abinader encabezará los honores militares y la presentación de las delegaciones de ambos países.

A las 11:00 de la mañana, los mandatarios sostendrán una audiencia en el Salón Blanco. Luego, las delegaciones oficiales participarán en una reunión en el Salón Consejo de Gobierno.

Abinader ofrecerá posteriormente un almuerzo en honor al gobernante hondureño y su comitiva, seguido de la firma de instrumentos bilaterales en el Salón de Embajadores.

OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA

La agenda concluirá con una visita de Asfura Zablah al Altar de la Patria, donde depositará una ofrenda floral.

Los presidentes también ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación sobre los resultados de la visita y los principales temas abordados durante los encuentros bilaterales.

an/am