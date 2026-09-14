Abinader traslada por tres días la sede presidencial a Santiago

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto el traslado temporal de la residencia oficial de la Presidencia de la República desde Santo Domingo a la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La medida estará vigente desde este lunes 14 hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, período en el que el mandatario desarrollará su agenda de trabajo desde la Ciudad Corazón.

El decreto establece que durante esos tres días la residencia oficial del jefe de Estado estará ubicada temporalmente en Santiago, desde donde despachará los asuntos de Gobierno.

Asimismo, dispone que los ministros, viceministros, directores generales y demás funcionarios que dependen directamente del Poder Ejecutivo permanecerán al frente de sus despachos y adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la marcha administrativa no sufra alteración.

TRÁMITE ASUNTOS OFICIALES

El documento aclara que los asuntos oficiales continuarán siendo despachados por la vía ordinaria. Los interesados deberán dirigirse a los ministerios y dependencias correspondientes, que tramitarán ante la Presidencia los temas que requieran la intervención del mandatario por los canales institucionales regulares.

La disposición es de aplicación inmediata y mantendrá su vigencia hasta el retorno de la sede presidencial a su ubicación permanente en Santo Domingo de Guzmán.

El decreto fue remitido a los ministerios, direcciones generales y demás dependencias del Poder Ejecutivo para su conocimiento y fines correspondientes.