Abinader recibe a estudiantes dominicanos residentes España

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a los estudiantes dominicanos residentes en España que fueron galardonados con el XI Premio al Mérito Escolar 2026, reconocimiento que distingue a jóvenes de nacionalidad u origen dominicano, de entre 12 y 18 años, sobresalientes por su excelencia académica, espíritu de superación y conducta ejemplar.

El encuentro formó parte de la agenda oficial de los estudiantes durante el viaje cultural y educativo que realizan en República Dominicana del 8 al 15 de agosto, organizado por la Embajada dominicana en España.

Durante la recepción, Abinader felicitó a los jóvenes por sus logros y resaltó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados en su trayectoria académica. El mandatario los exhortó a continuar su formación y a mantener estrechos sus vínculos con República Dominicana.

El presidente afirmó que los estudiantes constituyen un ejemplo para la juventud dominicana residente en España, Europa y el país.

La delegación estuvo acompañada por el embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, quien agradeció al jefe de Estado el respaldo al programa y destacó la importancia del galardón para estimular la excelencia y fortalecer los vínculos de los jóvenes con su nación de origen.

VISITAN INSTITUCIONES DEL PAÍS

Como parte de la agenda, los estudiantes también sostuvieron encuentros con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Durante estas visitas, los funcionarios compartieron sus experiencias con los jóvenes y los motivaron a continuar destacándose por su rendimiento académico y conducta.

El programa también incluyó recorridos por el Congreso Nacional, los ministerios de Educación y Relaciones Exteriores, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Los estudiantes han tenido además la oportunidad de conocer espacios históricos y culturales de Santo Domingo, entre ellos el Museo de las Casas Reales, el Museo de la Resistencia, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, el Museo Nacional de Historia y Geografía, el Museo de Arte Moderno, la Fortaleza Ozama y el Acuario Nacional.

Las actividades buscan acercar a los jóvenes a las instituciones nacionales y permitirles conocer de primera mano parte del patrimonio histórico, cultural y educativo de República Dominicana.

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