Abinader escucha demandas de ganaderos y reafirma su apoyo

Durante el encuentro, realizado este 26 de junio del 2026, Abinader prometió seguir fortaleciendo el sector.

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INDEPENDENCIA.– El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Ganaderos y Productores de Leche de Duvergé, de quienes escuchó las principales necesidades del sector.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo las políticas públicas dirigidas al desarrollo de la producción agropecuaria nacional.

El jefe de Estado reiteró que su administración continuará impulsando iniciativas que mejoren las condiciones de los productores, aumenten la productividad y promuevan un desarrollo rural sostenible, al reconocer la importancia estratégica de la ganadería para la seguridad alimentaria y la economía nacional.

IDENTIFICAR DESAFIOS Y PROMOVER SOLUCIONES

La reunión, organizada por el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, forma parte de la estrategia gubernamental de mantener un diálogo permanente con los productores, identificar los principales desafíos y promover soluciones que impulsen la productividad.

Rivero destacó que la presencia del Mandatario en Duvergé refleja una gestión basada en la cercanía con la población y la escucha activa de los sectores productivos.

«El presidente Luis Abinader ha demostrado que gobernar también es escuchar. Este encuentro reafirma su compromiso con el desarrollo del campo y con una política agropecuaria construida desde el diálogo, la cercanía y el trabajo conjunto», expresó el funcionario.

PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO

En el intercambio, los ganaderos y productores de leche presentaron sus principales inquietudes relacionadas con infraestructura, financiamiento, acceso al agua, sanidad animal y respaldo a la producción pecuaria, con el propósito de fortalecer la actividad ganadera en la región.

En la actividad también participaron el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez; el director ejecutivo del CONALECHE, Luis Sánchez; el alcalde de Duvergé, Francisco Peña.

También la gobernadora provincial, Mercedes Novas; el presidente de la Asociación de Ganaderos y Productores de Leche de Duvergé, Juan Medrano, además de productores y representantes del sector agropecuario de la región.

an/am