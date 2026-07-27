Abinader entrega el remozado hospital de Hacienda Estrella

El Presidente Abinader encabezó la inauguración junto al director del SNS, doctor Julio César Landrón, este 27 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó este sábado el remozamiento y ampliación del Hospital Municipal Hacienda Estrella, una obra ejecutada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) que pone fin a una espera de más de dos décadas y beneficiará a 60,922 habitantes de esta comunidad.

La intervención representó una inversión de RD$103,773,453.09 e incluyó la rehabilitación total del centro, la construcción de una nueva área de Emergencia y el equipamiento con tecnología y mobiliario moderno para fortalecer la atención médica.

Durante el acto, el mandatario reafirmó el compromiso de su Gobierno con el fortalecimiento de la red pública de salud e instó a los comunitarios a proteger las instalaciones mediante un voluntariado integrado por juntas de vecinos, líderes comunitarios e iglesias.

MODERNA CARTERA DE SERVICIOS

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, informó que la obra tenía apenas un 25 % de ejecución cuando asumió la actual gestión y fue concluida en menos de seis meses.

Destacó que este es el hospital número 116 remozado durante la administración del presidente Abinader y recordó que el Gobierno ha intervenido más de 200 centros de salud y más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención.

El hospital cuenta con consultorios de medicina general, pediatría, ginecología, odontología, tuberculosis y pie diabético, además de laboratorio, rayos X, sonografía, farmacia, vacunación, quirófano, sala de partos.

También internamiento con diez camas, unidad neonatal y una moderna Emergencia con áreas de triaje, observación, reanimación, nebulización y estación de enfermería.

La gobernadora Lucrecia Leyba y el alcalde Miguel Sabiñón resaltaron el impacto de la obra, cuya culminación, junto al Hospital Municipal La Victoria, figura entre las principales entregas de infraestructura hospitalaria realizadas por el SNS durante este año.

an/am