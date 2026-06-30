Abinader entrega dos obras deportivas en Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la entrega de dos nuevas obras deportivas en Santo Domingo, como parte del programa de modernización de infraestructuras de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las instalaciones entregadas forman parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el desarrollo del deporte y ampliar los espacios de recreación y competencia en la capital.

Estas obras se integran al plan de remozamiento de complejos deportivos que ejecutan el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) y el Ministerio de Deportes.

Con estas entregas, las autoridades continúan avanzando en la adecuación de escenarios que serán utilizados en el evento deportivo regional, previsto para julio y agosto de 2026, y que reunirá a miles de atletas de distintos países.

El Gobierno ha destacado que estas intervenciones buscan no solo garantizar instalaciones de alto nivel para las competencias, sino también dejar un legado deportivo para las comunidades del Gran Santo Domingo.

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