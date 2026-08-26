Abinader dice Gobierno busca acuerdo de tarifas con EE. UU.

Abinader habló este miércoles durante su participación en el Segundo Foro Internacional de Inversión y Nearshoring.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que el Gobierno trabaja para negociar, en el menor tiempo posible, un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos que coloque a República Dominicana en condiciones favorables, al tiempo que garantizó el mantenimiento de los incentivos a las zonas francas.

Durante el Segundo Foro Internacional de Inversión y Nearshoring, organizado por Banco Promerica, señaló que las gestiones son encabezadas por el canciller Víctor “Ito” Bisonó y reiteró que el país busca preservar condiciones que favorezcan la inversión y la producción.

INCENTIVOS Y FACILIDADES

El Mandatario aseguró que las reglas de juego para las zonas francas se han mantenido estables y continuarán vigentes durante los próximos años. También anunció esfuerzos para reducir la cantidad de permisos requeridos para nuevas inversiones.

“Todavía 12 permisos son demasiados”, afirmó, al destacar que República Dominicana presenta menores requerimientos que otros mercados, aunque consideró necesario simplificar aún más los procesos.

NUEVAS INVERSIONES

Abinader destacó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que pasó de ocho escuelas en 2020 a 64 en la actualidad, así como el fortalecimiento de la formación tecnológica mediante el ITLA.

Asimismo, planteó la necesidad de atraer empresas de mayor valor agregado, especialmente en tecnología, dispositivos médicos y potencialmente el ensamblaje de semiconductores.

INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD

El presidente resaltó inversiones en infraestructura para apoyar la actividad productiva, entre ellas el monorriel de Santiago y la avenida Ecológica, vinculada al puerto de Caucedo.

Empresarios participantes en el foro valoraron las condiciones de las zonas francas, el talento técnico y las oportunidades para desarrollar proveedores locales y cadenas de suministro.

Abinader reiteró que su administración es “proempresa, pro-Zona Franca y proindustria” y sostuvo que el objetivo es seguir creando condiciones de certidumbre para incrementar la inversión nacional y extranjera.

an/am