Abinader reitera apoyo de RD a la misión multinacional en Haití

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana mantiene apoyo logístico, humanitario y de coordinación a la fuerza multinacional desplegada en Haití para controlar las operaciones de bandas armadas en ese país.

Durante una entrevista periodística, explicó que el apoyo dominicano incluye asistencia médica humanitaria, respaldo logístico y el intercambio de información con la misión internacional.

«Nosotros no tenemos participación directa. Lo que tenemos es participación logística, apoyo humanitario médico y coordinación», expresó.

Al ser consultado sobre si esa coordinación abarca el intercambio de inteligencia, Abinader respondió afirmativamente y señaló que existe un canal permanente de comunicación con la fuerza multinacional.

«Sí, hay coordinación con esa fuerza multinacional. Si ocurre alguna situación, ellos nos lo informan y nosotros nos preparamos», indicó.

MODERNIZACION DE LA FRONTERA

El Jefe del Estado destacó que la implementación de la verja perimetral inteligente ha contribuido a reducir los robos y el contrabando en la zona fronteriza.

Asimismo, resaltó el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, que, según dijo, ahora disponen de vehículos blindados, mejor armamento y mayores capacidades operativas para resguardar la frontera.

Abinader también recordó que durante su gestión se triplicó el salario de los militares, pasando de RD$9,000 a cerca de RD$27,000 mensuales, y señaló que los soldados destacados en la frontera reciben un incentivo adicional por la naturaleza de sus funciones.

«Las Fuerzas Armadas están mejor equipadas. Ya tenemos blindados, un armamento mucho mejor y a los militares se les aumentó el sueldo tres veces. Además, a los que están en la frontera se les paga una compensación por especialidad», afirmó.

RELACIONES CON HAITI

Respecto a las relaciones bilaterales, el mandatario explicó que la comunicación con el gobierno haitiano es limitada debido a la crisis institucional y de seguridad que afecta a ese país.

Indicó que más del 70 % de Puerto Príncipe permanece bajo el control de grupos armados, situación que dificulta la interacción directa entre ambos gobiernos.

«La relación con el gobierno haitiano no es muy fluida por las condiciones que existen allá. Coordinamos con las fuerzas extranjeras y, cuando es necesario, cualquier gestión con el gobierno haitiano se realiza a través de la Cancillería», sostuvo.

El presidente reiteró que la República Dominicana continuará respaldando los esfuerzos internacionales para contribuir a la estabilidad de Haití, al tiempo que mantiene como prioridad la protección de la soberanía nacional y el fortalecimiento de la seguridad en la frontera.

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