Abinader dice zona Samaná se transforma con inversión oficial

El Mandatario señaló este 11 de julio del 2026 inversiones en infraestructura y salud.

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SAMANÁ.– El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que la provincia de Samaná experimenta un proceso de transformación impulsado por las inversiones del Gobierno en infraestructura, salud, titulación de terrenos y generación de empleos.

El mandatario dijo que la construcción del puerto de Arroyo Barril, la remodelación del puerto de Santa Bárbara, la avenida de entrada a la provincia, la intervención del hospital y el programa de titulación de terrenos forman parte de las obras que buscan mejorar la calidad de vida de la población.

JORNADA ACERCA SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Abinader explicó que más de 20 instituciones participaron en la jornada para orientar a los ciudadanos sobre los programas y servicios gubernamentales disponibles, dentro del programa Gobierno Contigo.

«Queremos que la gente conozca dónde acudir cuando tenga una necesidad y que los líderes comunitarios sean multiplicadores de esa información», expresó el mandatario, quien reafirmó el compromiso de su gestión con las familias más vulnerables.

MÁS DE 3,000 BENEFICIADOS

El director de Propeep, Robert Polanco, informó que más de 3,000 personas fueron beneficiadas con acciones sociales que incluyeron la reparación y remozamiento de 35 viviendas y la construcción de cuatro casas.

Asimismo, la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (DASAC) distribuyó 5,000 raciones alimenticias, puso en funcionamiento el Comedor Comunitario de Sánchez, amuebló 55 viviendas y, junto a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, ejecutó el techado de 100 hogares con una inversión de RD$6.5 millones en materiales de construcción.

Las intervenciones también abarcaron la construcción de callejones, rehabilitación de una cancha deportiva, apoyo a organizaciones comunitarias y equipamiento de centros educativos. En total, las acciones del DASAC representaron una inversión de RD$15.8 millones en la provincia.

an/am