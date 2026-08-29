Abadina llama clubes inscribir nómina de jugadores TBS de DN

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SANTO DOMINGO, RD.– La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) exhortó a los ocho clubes participantes en el 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026) a completar la primera inscripción de sus jugadores a más tardar el 7 de septiembre.

El certamen, que celebrará sus 50 años de historia, está previsto para comenzar el martes 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, actualmente Arena BanReservas.

El comisionado del TBS Distrito 2026, profesor Nelson Ramírez, informó que el partido inaugural será a las 8:00 de la noche y enfrentará al campeón de 2025, Mauricio Báez, contra San Carlos.

Ramírez desarrolla los trabajos de organización junto al presidente de Abadina, Edwin Castillo (Tatico), y el Comité Organizador, encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia.

Además de Mauricio Báez y San Carlos, participarán los clubes Los Prados, San Lázaro, El Millón, Rafael Barias, Huellas del Siglo y Bameso, cuyos equipos ya se encuentran inmersos en sus respectivos procesos de entrenamiento y conformación de plantillas.

El comisionado informó a los clubes, mediante comunicación oficial fechada el 27 de agosto, que deberán registrar sus primeros 10 jugadores conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico de Competencia.

El reglamento fija como fecha límite nueve días antes del inicio del torneo, lo que correspondería al 6 de septiembre. Sin embargo, debido a que esa fecha cae domingo, la inscripción se extenderá hasta el lunes 7 de septiembre, a más tardar a las 5:00 de la tarde, en las oficinas del Comisionado.

Los clubes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los jugadores de refuerzo, atletas de nuevo ingreso y dominicanos que hayan participado recientemente en competencias en el extranjero.

Ramírez también advirtió que ningún jugador, sea refuerzo internacional o dominicano, podrá ingresar a cancha si no dispone de su respectiva Carta de Transferencia Internacional (CTI).

El comisionado aseguró que la organización del TBS Distrito 2026 avanza conforme a la ruta crítica establecida, en coordinación con Abadina y el Comité Organizador.

“Vamos viento en popa para presentar el mejor torneo posible en estos 50 años de celebración”, afirmó Ramírez.

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