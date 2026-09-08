Abadina anuncia calendario del Basket Superior Distrito 2026

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SANTO DOMINGO, RD.– La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció el calendario oficial de competencia del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), que celebrará su “Boda de Oro” a partir del martes 15 de septiembre.

La jornada inaugural comenzará a las 7:30 de la noche, en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con un esperado enfrentamiento entre los finalistas de la pasada edición, Mauricio Báez y San Carlos.

Los mauricianos conquistaron el campeonato de 2025 al imponerse 4-1 sobre los sancarleños en una serie pactada al mejor de siete partidos. En el quinto encuentro, Mauricio Báez se impuso 99-75 para conquistar su undécimo título y asumir el liderato histórico de campeonatos del baloncesto superior distrital.

El conjunto también extendió su dominio con una histórica racha de tres campeonatos consecutivos, correspondientes a las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

La segunda fecha del torneo será el miércoles 16, a las 7:30 de la noche, con el enfrentamiento entre Bameso y El Millón. El viernes se disputará una doble jornada: a las 7:00 de la noche se medirán Los Prados y Huellas del Siglo, mientras que posteriormente chocarán San Carlos y Rafael Barias.

Dos grupos y 66 partidos

Los ocho clubes participantes fueron distribuidos en dos grupos. El Grupo A estará integrado por Mauricio Báez, San Lázaro, Bameso y El Millón, mientras que el Grupo B lo conforman San Carlos, Rafael Barias, Los Prados y Huellas del Siglo.

Las informaciones fueron ofrecidas conjuntamente por Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, y el profesor Nelson Ramírez, comisionado del TBS Distrito 2026.

Ambos dirigentes explicaron que el calendario fue consensuado y aprobado por el Comité Organizador del torneo, presidido por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, además del Comité Ejecutivo de Abadina, el Comisionado, la dirección técnica y los ocho clubes participantes.

Castillo y Ramírez indicaron que la programación contempla 45 fechas y 66 partidos, distribuidos entre martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

La fecha prevista para la culminación del torneo es el viernes 20 de noviembre, una semana antes de la celebración de la quinta ventana de clasificación al Campeonato Mundial de Baloncesto Catar 2027, correspondiente a la segunda fase, en la que la selección dominicana viajará a Colombia y Chile.

Asimismo, informaron que este lunes venció el plazo para que los ocho equipos participantes inscribieran ante la oficina del Comisionado su listado inicial de 10 jugadores.

La dirección técnica del torneo estará nuevamente a cargo de Ramón Ceballos, director técnico nacional de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), entidad que avala oficialmente el TBS Distrito 2026.

of-am