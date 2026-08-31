93% de instituciones cumplen con transparencia, según DIGEIG

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que el 93% de las instituciones públicas se encuentran en cumplimiento de los estándares de transparencia en la evaluación correspondiente al segundo trimestre del año, abril-junio de 2026.

El informe establece que, de 229 instituciones evaluadas, 197 alcanzaron una calificación entre 90 y 100 puntos. Asimismo, 212 obtuvieron una puntuación igual o superior a 85, umbral establecido para el cumplimiento.

Indica que «esta evaluación certifica que las instituciones públicas han publicado en sus portales institucionales los informes mensuales de gestión presupuestaria, los procedimientos de compras y contrataciones, el informe de aplicación de las normas de contabilidad pública, la evaluación de nómina pública por el Ministerio de Administración Pública (MAP), y desde la Contraloría General de la República, las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)».

TRANSPARENCIA PASIVA

Con la Transparencia Activa se verifica que las instituciones han publicado en su portal los informes señalados.

La DIGEIG certificó además en este trimestre la Transparencia Pasiva, que permite identificar los incumplimientos de la obligación de cada institución relacionadas a la entrega de respuesta oportuna a las solicitudes de información de los ciudadanos. La Transparencia Pasiva se refiere al derecho de toda persona a solicitar y recibir información que sea de carácter pública.

Su monitoreo permite evaluar la obligación de las entidades públicas de responder a las solicitudes ciudadanas en el plazo de 15 días hábiles de acuerdo con la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Para el ejercicio de la Transparencia Pasiva en el período de abril-junio de 2026 fueron evaluadas 219 instituciones, de las cuales 187 alcanzaron un nivel de cumplimiento superior al 80%, correspondiente al indicador de Índice de Respuesta a las solicitudes de información a la ciudadanía, lo que representa un 85.4% en cumplimiento del total de entidades monitoreadas.

La directora general de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, destacó que estos resultados reflejan el compromiso de las instituciones públicas con el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso de la ciudadanía a la información pública.

«La transparencia es uno de los pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Mantener información actualizada y accesible no solo responde a una obligación legal, sino que también reafirma el compromiso del Estado con una gestión abierta y responsable», afirmó.

Para acceder al reporte completo de las evaluaciones trimestrales puede ingresar al siguiente enlace: https://www.digeig.gob.do/documentos/informes-trimestrales-de-evaluacion-a-divisiones-de-transparencia