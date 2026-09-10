30 años a hombre envenenó su exsuegro e intentó matar novia

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SANTO DOMINGO.- Un tribunal condenó a 30 años de prisión a José Ricardo Valdez, quien fue declarado culpable de envenenar a su exsuegro, provocándole la muerte, e intentar asesinar a su exnovia durante un hecho ocurrido en marzo de 2025 en la comunidad de Hato Viejo, municipio de Jarabacoa.

El Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa acogió la solicitud del Ministerio Público y consideró probada la responsabilidad penal de Valdez, quien, según la acusación, introdujo una sustancia desconocida en los alimentos que preparaba su expareja.

INTRODUJO SUSTANCIA EN LOS ALIMENTOS

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Valdez acudió a la vivienda de las víctimas bajo el argumento de que quería conversar con su exnovia, quien le solicitaba insistentemente que abandonara el lugar.

Sin embargo, el hombre permaneció en los alrededores de la residencia hasta ingresar al área de la cocina, donde habría vertido una sustancia en el almuerzo que preparaba la joven.

Después de consumir los alimentos, ambos afectados comenzaron a presentar problemas de salud y fueron trasladados a un centro médico. Allí fueron atendidos de emergencia y diagnosticados con una posible intoxicación por una sustancia desconocida.

El exsuegro de Valdez falleció mientras recibía asistencia médica.

TRIBUNAL VALORA PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público informó que presentó ante el tribunal pruebas periciales, documentales y testimoniales que, según sostuvo, demostraron la responsabilidad penal del acusado.

La acusación estuvo sustentada en la investigación y fue presentada en audiencia por el fiscal litigante Arturo Vélez, quien logró que el tribunal acogiera la solicitud de la Fiscalía y aplicara la pena máxima.

Los jueces Lucrecia Rodríguez, Bionny Zayas y Mileidy Sánchez, integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa, otorgaron valor jurídico a las pruebas presentadas por el órgano persecutor.

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