Bancos RD no reconocen 20 años buen crédito en exterior

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Llegas a República Dominicana después de 20 años en Estados Unidos, España o Italia. Tienes tu score en 780, nunca te atrasaste en la hipoteca, pagaste tu carro, tus tarjetas al día. Eres cliente premium allá. Pero, para los bancos dominicanos, eres nadie.

Esa es la otra desconsideración que sufren miles de dominicanos de la diáspora cuando intentan hacer vida financiera en su propio país. Todo su historial intachable en el exterior simplemente no existe.

DE 780 DE SCORE A CERO HISTORIAL

El sistema financiero dominicano opera con sus propios burós, Data-Crédito y TransUnion Dominicana, totalmente desconectados de los burós internacionales como Equifax, Experian, Equifax US o del Banco de España.

No hay convenio de portabilidad. No hay validación cruzada. Si usted no ha tomado un préstamo en República Dominicana en los últimos siete años, su perfil aparece en blanco o como «sin historial», que para el oficial de crédito es casi lo mismo que «alto riesgo».

¿El resultado? Le niegan la tarjeta de crédito que usted usa en EE.UU. con límite de 25 mil dólares y aquí le ofrecen una asegurada con 500 dólares. Le piden un 30% de inicial para una vivienda cuando un local con buen crédito pone un 10%. Le exigen un garante, cartas de trabajo locales y hasta seis meses de estados de cuenta, aunque usted traiga cartas de su banco en Nueva York.

EL CASTIGO AL QUE SOSTIENE LA ECONOMÍA

Es una paradoja cruel. El Banco Central reporta más de 10,400 millones de dólares en remesas al año. La diáspora sostiene la estabilidad macroeconómica, pero no puede sostener un crédito aquí.

Los más afectados son tres grupos:

– Los que quieren comprar su casa para retiro en Santiago, Baní o Santo Domingo Este y descubren que no califican.

– Los jóvenes profesionales que regresan con ahorros y quieren montar un colmado, un salón o una ferretería, y el banco les cierra la puerta.

– Las madres y padres que mantuvieron a su familia desde fuera y ahora quieren un préstamo para el futuro de sus hijos.

Muchos terminan recurriendo a prestamistas informales o trayendo el dinero en efectivo, con todos los riesgos que eso implica.

LO QUE HACEN OTROS PAÍSES Y RD NO HACE

México, Colombia y Panamá ya tienen acuerdos de reconocimiento parcial con burós de EE.UU. para sus migrantes. Permiten presentar su reporte de crédito apostillado, traducido y validado, y lo ponderan dentro del análisis de riesgo.

En República Dominicana no hay protocolo. La Superintendencia de Bancos no lo exige y la Asociación de Bancos (ABA) no lo ha impulsado. Algunos bancos privados han intentado aceptar estados de cuenta extranjeros, pero a discreción del oficial, sin una política clara.

LA SOLUCIÓN ESTÁ SOBRE LA MESA

Lo que pide la diáspora no es un regalo, es equidad:

• Un mecanismo de portabilidad crediticia que permita a un dominicano presentar su historial de los últimos 5 a 10 años debidamente certificado, y que sea reconocido con una puntuación equivalente local.

-Firmar convenios con Equifax y Experian International para consulta directa, como ya hacen bancos en Centroamérica.

-Que el Banco de Reservas, como banco del Estado, lidere un plan piloto para dominicanos en el exterior que reciben remesas por esa entidad.

Mientras eso no ocurra, la desconsideración seguirá. Usted puede tener 20 años de buen crédito en El Bronx, Madrid o Boston, pero al llegar a República Dominicana tendrá que volver a empezar desde cero, como si nunca hubiera trabajado en su vida.