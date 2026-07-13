El presidente Abinader cumplió este domingo 59 años de edad

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, cumpliò este domingo 12 de julio 59 años de edad.

Nació el 12 de julio de 1967, hijo del empresario y dirigente político José Rafael Abinader W. y la señora Rosa Sula Corona.

Es casado con la señora Raquel Arbaje y padre de tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudió el bachillerato en el Colegio Loyola y obtuvo la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Realizó estudios de postgrado en Gerencia de Proyectos en el Instituto Arthur D. Little de Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos. También, estudios de Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y de Gerencia Avanzada en Dartmouth College en New Hampshire.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Con amplia trayectoria en el sector turístico, fungió como presidente ejecutivo del Grupo ABICOR, que ha desarrollado y operado en la República Dominicana importantes proyectos turísticos. Este grupo familiar dirigió el proyecto empresarial de lo que es hoy la empresa Cementos Santo Domingo.

Ha sido presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete, aparte de ser miembro del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y del Consejo de Directores de la Fundación Universitaria O&M.

Ha sido reconocido por el Congreso Estatal de Rhode Island, Estados Unidos, por su trayectoria en el ámbito público, educativo y empresarial, y por la Alcaldía de Boston y el Senado Estatal de Massachusetts por sus aportes a la educación superior, compromiso cívico y servicio comunitario.

ACTIVIDAD POLÍTICA

Fue elegido vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano en la Convención Nacional del año 2005 y fue candidato a la Vicepresidencia de la República por dicho partido para las elecciones presidenciales del 2012.

En la Convención del PRM celebrada el 26 de abril de 2015, fue elegido candidato presidencial con más del 70% de los votos, lo cual supuso una victoria reconocida desde el primer boletín por el resto de aspirantes. Inmediatamente recibiò el apoyo del expresidente Hipólito Mejía, como su principal competidor en la convención, y del resto de los dirigentes del PRM.

El 5 de julio del 2020 logrò la Presidencia de la República Dominicana con el respaldo de un 52.52 % de los votos.

Fue reelecto para este mismo cargo en las elecciones del 19 de mayo de 2024.

sp-am