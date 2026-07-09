Crisis de seguridad en el hospital de Los Almácigos

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POR ANNY MATOS

El Hospital Municipal de Villa Los Almácigos enfrenta una crisis de seguridad debido a constantes amenazas y agresiones de usuarios hacia su personal médico y de apoyo.

Esta ola de hostilidad transforma el refugio de salud de 11,816 habitantes en un entorno de miedo, donde médicos generales soportan jornadas de 24 horas consecutivas bajo la presión psicológica de promesas de violencia física.

Las constantes amenazas y agresiones hacia el personal médico y de apoyo no solo representan un delito y una violación a su integridad física, sino que generan un efecto devastador en su salud mental. Un profesional que labora bajo amenazas constante ve mermada su concentración, su paz y, en última instancia, su capacidad para brindar la atención humanizada y empática que todo paciente merece. Pero recordemos que la empatía debe ser de dos vías analicemos el impacto humano de esta emergencia silenciosa en la red pública de salud.

Detrás de cada uniforme impecable en el centro asistencial de salud de Villa Los Almácigos late la vida de un ser humano. Son padres, madres y hermanos que se despiden de sus familias con la única misión de cumplir con su deber. Su labor implica sumergirse en largas jornadas marcadas por el dolor ajeno, lidiando contrarreloj con la delgada línea entre la vida y la muerte.

Un médico que trabaja bajo intimidación constante pierde la paz y la concentración indispensables para realizar diagnósticos precisos en situaciones críticas. Entendamos esto; Cuando se violenta al personal médico, no solo se daña a un individuo, sino que se pone en riesgo la cobertura sanitaria de todo el municipio.

En los últimos años, las paredes del hospital recibieron inversiones millonarias orientadas a la modernización tecnológica de quirófanos y laboratorios. Sin embargo, estas estructuras remozadas pierden valor cuando su recurso más valioso, el personal humano, realiza sus funciones en un estado de desprotección absoluta.

El desespero de los allegados ante la situación de salud de un paciente jamás justificará que la emergencia se convierta en un campo de batalla verbal o física. Las agresiones recurrentes tienen un impacto devastador en la salud mental de los profesionales que sostienen el sistema.

Los escudos humanos de la jornada nocturna

Actúan como la primera línea que absorbe la frustración y la furia ciudadana. Durante la noche, la vulnerabilidad de estos trabajadores al igual que el resto del personal médico se intensifica al no contar con herramientas de contención ni respaldo policial efectivo. Recientemente, dos doctoras que laboran en el área de emergencia del centro se vieron obligadas a concluir su guardia custodiadas, atendiendo vidas bajo la sombra de amenazas directas.

Esta realidad que vive el personal médico en este centro de salud tiene un origen multifactorial, por ejemplo, recientemente las denuncias de la filial del Colegio Médico Dominicano en Santiago Rodríguez sobre la severa escasez de especialistas de servicio es un detonante importante que propicia situaciones constantes de violencia.

Al no haber personal especializado, los médicos generales deben gestionar traslados complejos hacia hospitales provinciales con disponibilidad del servicio y de camas, lo que conlleva largas horas de espera muchas veces, debido a un cuello de botella administrativo que agrava la tensión en la sala de espera, detonando reacciones violentas contra el personal de turno.

La violencia hospitalaria constituye una emergencia silenciosa que va en detrimento de la red pública de salud a nivel nacional. Las secuelas psicológicas de este clima de violencia pueden conllevar a renuncias masivas de personal de apoyo y solicitudes urgentes de traslado por parte de médicos generales. Este ecosistema de desconfianza termina destruyendo la calidad del servicio que la misma comunidad necesita para garantizar su bienestar general.

Arquitectura invisible y empatía comunitaria. Cuando las instituciones comprenden que los planes de contingencia protegen familias, la rigidez del protocolo se transforma en un acto de empatía. Para revertir esta crisis, la comunidad debe adoptar una cultura del cuidado basada en el respeto mutuo hacia los servidores públicos.

Las inquietudes legítimas sobre diagnósticos o tiempos de espera deben canalizarse a través de las oficinas administrativas de atención al usuario. La intimidación debe erradicarse por completo de los espacios médicos para restaurar la dignidad en el ejercicio de la medicina local.

Es imperativo que las autoridades gubernamentales pertinentes refuercen de forma inmediata los protocolos de vigilancia en las zonas de emergencia. Proteger a los médicos, enfermeras y personal de apoyo es, en el sentido más estricto de la palabra, cuidar de nosotros mismos. Garantizar entornos laborales seguros permite que la arquitectura invisible de la seguridad cumpla su promesa: devolver a cada trabajador sano y salvo a casa.

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