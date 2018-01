Rapera Cardi B quiere grabar un perico ripiao con Fefita La Grande

MIAMI.-La rapera de ascendencia dominicana Cardi B sigue haciendo historia en la música de Estados Unidos.

La artista, que logró el pasado año tener la canción más pegada de ese país (‘Bodak Yellow’), es ahora la más solicitada para hacer colaboraciones.

La cantante que se ha adueñado de los hits de Billboard estrenó un vídeo y un tema junto al cantante Bruno Mars.

Se trata de su primera colaboración juntos, un “remix” (remezcla) del tema “Finesse” con un vídeo en homenaje a la década de los noventa, con el que han conmocionado las redes sociales.

Con Fefita

Cardi B que también hace unas semanas presentó su tema “La modelo”, junto al cantante Ozuna, celebró todos sus éxitos con un video colgado en su Instagram en donde dice que ahora hará un tema con la merenguera Fefita La Grande.

“Gracias a todos los que han apoyado mi música, a Ozuna a todos, ahora voy hacer un tema con Fefita, vamos hablar inglés”, dice la artista quien se encuentra entre las raperas más cotizadas de Estados Unidos, desplazando a los más grandes artistas en la lista de los ‘charts’ de Billboard. Muchas fueron las reacciones de los artistas locales al ver que la joven cantante, que en 2015 se desempeñaba como bailarina exótica, pensara en unir su voz a la cantante Fefita La Grande.

En su tema con Mars se rinde un colorido homenaje a dos de las series más populares de los años noventa, “El príncipe de Bel-Air”, protagonizada por Will Smith, y el programa musical “In Living Color”, que dio su primera oportunidad profesional a Jennifer López. Bruno Mars también es un artista que tiene una mezcla en sus origenes, pues es hijo de padre puertorriqueño y madre filipina.

Cardi B, celebra además haber entrado esta semana al exclusivo grupo de artistas con tres temas simultáneamente en los diez más populares de la cartelera Billboard. Solo los Beatles y Ashanti lo habían logrado previamente.

Llegó la fama

Su fama y popularidad empezaron a sentirse en 2015, cuando ella se convirtió en una de las bailarinas exóticas más conocidas del área de Nueva York.

“El strip club me salvó, me dio de comer y me dio un techo”, dijo Cardi B en una entrevista.

Como bailaba junto a compañeras de países como Rusia, aprendió algunas palabras en ruso para agradar a clientes.

Su sentido del humor y frases memorables hacen de Cardi B una personalidad perfecta para las redes sociales.

A través de Instagram, la ahora rapera promocionaba sus apariciones en clubes y empezó a acumular miles de fans. Ahora, Cardi tiene más de 10 millones de seguidores en esa red social.

Desde la llegada de Nicki Minaj no se veía una rapera imponerse en la escena del hip hop americano. Además, desde Lauryn Hill, en 1998, una mujer rapera no se colocaba en el #1 del Billboard 100.

Más de ella

Cardi B nació en el Bronx el 11 de octubre 1992.

Su madre es de Trinidad y Tobago y su padre es dominicano. Se hizo famosa en Instagram y ahora tiene pegados varios temas.

