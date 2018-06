Agente inmobiliario desata furia con insultos racistas a hispanos

NUEVA YORK.- Un agente inmobiliario de Brooklyn fue sorprendido en video lanzando insultos raciales a un hombre negro frente a un bar Bushwick la madrugada del viernes, pero también emitiendo expresiones despectivas hacia hispanos.

El video muestra a Chris Giardina, de 29 años, gritando insultos a su opositor, incluyendo la palabra “ni-er” afuera de The House of Yes.

“Tócame de nuevo, f-ing n-r”, se puede escuchar al nativo de Boston, publicó el New York Post.

Luego se dirige a un hombre que está filmando el incidente y grita un insulto contra los latinos:

Parece que Giardina está hablando por teléfono para que la policía se llevara al portero, quien según él lo golpeó después de que salió por la puerta equivocada del local.

“Consigue un policía aquí ahora o voy a terminar enterrando a este negro”, Giardina se queja en el teléfono.

“Te enterraré”, grita repetidamente al vigilante. “Me golpeas en la cara como una persona negra sucia, f-g. Perderás tu trabajo y perderás tu casa. Créeme”.

“¿Qué es esto, Harlem?”, Reflexiona Giardina, quien trabaja como agente de bienes raíces para el corredor de apartamentos hipster MySpace NYC, según el NYP.

En una parte del video publicado en Reddit -y que puedes verlo al hacer click aquí– el sujeto expresa: “Tontos… los sudacas y los negros”.

“La palabra que usé, que me da vergüenza al usarla, fue lanzada todo el tiempo. Ya estaba en el aire”, dijo a The Post cuando fue contactado por teléfono el domingo.

Sin embargo, dijo que no podía recordar a nadie más que usara el insulto contra los latinos, aunque admitió que estaba borracho en ese momento, pero afirmó que el video fue “manipulado” para que se viera mal.

of-am