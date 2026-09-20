Yanco Santana lleva música dominicana a televisión Rusia

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MOSCÚ.- El músico dominicano Yanco Santana hizo historia al llevar por primera vez el merengue y la bachata a la televisión nacional de Rusia con su Orquesta El Domi, en el programa «Buenos días» del Canal 1, en vivo ante millones de televidentes.

Santana promocionó su tema «Una Noche en Moscow», que presenta como la primera bachata grabada en español y ruso. Lo acompañó Regina Roskina, considerada la primera intérprete rusa de merengue y «Reina del Merengue» en Rusia, y el percusionista dominicano Carlos Hiraldo, director de percusión de EL DOMI.

Oriundo de Higüey, Santana llegó a Rusia en 2021 y en 2023 fundó en Moscú la orquesta EL DOMI, integrada por músicos de distintas nacionalidades para interpretar merengue, bachata y mambo.

El artista promueve la cultura dominicana llevando tambora y güira a escuelas y difundiendo platos como pica pollo, pasteles en hoja y mofongo, con una maqueta de colmado llamada «Colmadón El Domi».

También se presentó en la Casa Internacional de la Música de Moscú y desde hace un año toca regularmente en el Club Alexey Kozlov, referente del jazz.

Actualmente trabaja en el videoclip de «Una Noche en Moscow», inspirado en el dominicano Rafael Herrera, quien vivió más de 45 años en Rusia. Tras el debut, El Domi fue invitada de nuevo a la TV nacional en diciembre.