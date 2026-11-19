SHENZHEN, China.- Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladímir Putin, acordaron este jueves dialogar para prevenir la proliferación de armas nucleares, así como cerrar filas para reformar Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y cargar contra el Tribunal Penal Internacional.

En el marco de su histórica cita trilateral en Shenzhen, en el sur de China, que se prolongó por una hora y media, los líderes de las tres principales potencias nucleares señalaron que “una guerra nuclear no se puede ganar y que nunca debe librarse”, por lo que acordaron “entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares”.

REFORMA DE LA ONU

Respecto a la situación de Naciones Unidas, los dirigentes chino, estadounidense y ruso señalaron “su compromiso con la reforma de la ONU”, con “el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, según la declaración conjunta recogida por la agencia TASS.

El breve texto, compuesto de cuatro puntos, recalcó la intención de China, Estados Unidos y Rusia de “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países”, incidiendo en la importancia de garantizar un “suministro energético estable” a nivel global.

Igualmente, cargaron contra el sistema internacional de justicia, al reiterar el “principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales”, tras señalar directamente al Tribunal Penal Internacional “y otros organismos similares”, a los que advirtieron de que “no deben abusar de sus competencias”.

UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, FUERA DEL COMUNICADO

Fuera del comunicado conjunto quedaron las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, pese a que Trump indicó en su intervención inicial que esperaba avances por parte de Moscú y Kiev para avanzar hacia la paz en suelo europeo.

Así, la reunión en Shenzhen, un encuentro sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, se saldó con un entendimiento básico sobre el control de los arsenales nucleares, tras una cumbre que acaparó la atención mundial, con los ecos de citas que marcaron el devenir geopolítico mundial durante el siglo XX.

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