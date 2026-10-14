Wellington Arnaud propone debate entre aspirantes del PRM

SANTO DOMINGO. — El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, anunció este miércoles que solicitará formalmente a la dirección de esa organización la celebración de un debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial.
Durante una entrevista en el programa A Diario, Arnaud explicó que enviará una comunicación a las autoridades partidarias para plantear que los precandidatos expongan sus propuestas ante la militancia y la ciudadanía.
El dirigente expresó su confianza en que Carolina Mejía y David Collado, quienes también aspiran a la nominación presidencial, aceptarán participar en la iniciativa.
“Lo vamos a hacer de manera formal, una carta a la dirección del partido, que nosotros, los precandidatos, nos sometamos a un debate en el partido”, manifestó.
Arnaud consideró que un encuentro de este tipo permitiría a los aspirantes presentar sus planteamientos y contrastar sus ideas antes de que el PRM defina quién representará a la organización en las próximas elecciones presidenciales.
dh/am
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