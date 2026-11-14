Los partidos son muy proclives a padecer vicios derivados del tipo de composición que caracteriza a la sociedad dominicana, como grupismo, sectarismo, oportunismo, individualismo y arribismo, infecciones que suelen contagiar la operatividad del Estado cuando la afectación es padecida por el ente gobernante.

No tratadas a tiempo a través de férreas normativas disciplinarias y antídotos ideológicos, esas infecciones políticas inhabilitan la unidad partidaria y su capacidad sicomotora, porque individuos y órganos se centran en defender propios intereses y en intentar inhabilitar a todos aquellos que consideren piedras en el camino.

En un medio social y político donde aún no se consolida una burguesía gobernante, ni clase obrera que le sirva de contrapeso, resulta muy difícil que los partidos se liberen de un tipo de militancia o dirigencia que funge como “Helicobacter pylori”, la temida bacteria causante de gastritis y ulcera en el estómago.

Juan Bosch, fundador de dos partidos, que con su derivación del Revolucionario Moderno (PRM), han gobernado por más de 40 años, advirtió sobre la necesidad de que las organizaciones partidarias se vacunen contra los vicios provenientes de la pequeña burguesía, tanto así que a poco de fundar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó una fórmula para controlar esa bacteria.

Esa propuesta inmunológica, que consistía en una serie de normativas éticas y políticas que los miembros del partido tenían que cuidar “como niñas de propios ojos”, ayudó en algunos casos a prevenir brotes divisionistas, y en otros a combatirlos de forma drástica, aunque años después el PLD terminó diezmado y desalojado del poder a causa de ese helicobacter político.

Sin quizás llegar a epidemia, es innegable que los partidos con vocación de Poder requieren de una urgente prueba de aliento a los fines de detectar en su anatomía infecciones de grupismo, oportunismo o arribismo, aunque es notorio que algunas de esas organizaciones ya padecen al menos de gastritis política, antesala de la división.

En el caso del PRM, como ocurrió con el PLD, se corre el riesgo de que el aparato estatal se contamine de una infección que afecta al Partido, al punto de que casi todos los miembros del gabinete y directores generales se involucran más en los pleitos intrapartidarios que en las cuestiones de Estado, lo que arrastraría al gobierno por una pendiente que conduce al despeñadero.

Los síntomas del helicobacter en el partido oficial resultan ya preocupantes, como la denuncia de la vicepresidenta Raquel Peña, de que es víctima de una campaña sucia y de la descalificación a uno de los precandidatos que ha hecho un añejo dirigente, situaciones que han movilizado un avispero interno.

Parece llegado el momento cuando el presidente Luis Abinader, en su condición de jefe de Estado y titular del PRM, limpie al gobierno de activistas políticos y ejerza en el Partido un férreo papel de árbitro entre gladiadores que hace tiempo desenvainaron sus espadas.

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