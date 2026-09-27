Voleibol dominicano queda fuera del podio en el Final Six

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ZINACANTEPEC, México.- La selección femenina de voleibol de República Dominicana derrotó este viernes 3-1 a Cuba (29-27, 25-18, 26-28 y 25-22), pero quedó fuera de las semifinales del NORCECA Final Six Femenino 2026, en partido disputado en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán de Zinacantepec.

Aunque las dominicanas dominaron el encuentro, Cuba consiguió el resultado que necesitaba para avanzar entre los cuatro mejores equipos del torneo, al conquistar el tercer set, único que requería para asegurar su clasificación.

REPÚBLICA DOMINICANA TERMINA CON 10 PUNTOS

Ambos equipos concluyeron la ronda preliminar con récord de 2-3, pero Cuba acumuló 11 puntos, uno más que República Dominicana, que terminó con 10.

Las Reinas del Caribe disputarán este domingo el partido por el quinto lugar frente a Canadá, mientras Cuba jugará las semifinales.

República Dominicana tuvo ventaja de 56-49 en ataques y dominó ampliamente en saques directos, con siete frente a dos de Cuba. En bloqueos, ambos conjuntos terminaron igualados con 14.

Las dominicanas concedieron 30 puntos por errores, mientras Cuba permitió 28.

CUBA ASEGURÓ LA CLASIFICACIÓN EN EL TERCER SET

República Dominicana se llevó un reñido primer parcial 29-27 y posteriormente amplió su ventaja al ganar el segundo 25-18, colocándose a un set de completar la victoria.

Sin embargo, Cuba reaccionó en el tercer parcial y protagonizó un cerrado desenlace. Las cubanas resistieron la presión dominicana y se impusieron 28-26, resultado que les permitió asegurar su boleto a las semifinales.

Con su clasificación garantizada, Cuba no pudo evitar que República Dominicana retomara el control en el cuarto set. Las dominicanas tomaron ventaja desde la parte media del parcial y mantuvieron el dominio hasta imponerse 25-22.

Flormarie Heredia encabezó la ofensiva dominicana con 19 puntos, seguida por Geraldine González, con 12. Florangel Terrero y Katielle Alonzo aportaron 11 puntos cada una, mientras Alondra Tapia terminó con 10.

Por Cuba, Yalain Regla De La Peña y Dayana Martínez anotaron 14 puntos cada una, mientras Whitney James sumó 13.

El entrenador cubano Luizomar De Moura destacó la clasificación de su equipo a las semifinales y valoró el desempeño mostrado durante la competencia.

“Avanzamos a las semifinales, estamos haciendo una gran competencia. Sabíamos que teníamos que ganar un set para avanzar. Ha sido una competencia dura, con bastantes juegos, y logramos la clasificación a pesar de tener problemas físicos. Ya empezamos a prepararnos para la semifinal y estoy muy feliz de alcanzar esta instancia”, expresó.

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