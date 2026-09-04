Vladimir Guerrero Jr. y Rafael Devers conectan jonrones MLB

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TORONTO.– Los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. y Rafael Devers volvieron a demostrar su poder ofensivo al conectar cuadrangulares en la jornada del miércoles de las Grandes Ligas.

Guerrero Jr. lideró la ofensiva de los Azulejos de Toronto en la contundente victoria 11-0 sobre los Guardianes de Cleveland, al batear de 3-4, con un jonrón de tres carreras, un doble y un sencillo, además de producir cinco carreras, su mayor cantidad en un partido esta temporada.

El batazo de cuatro esquinas del inicialista dominicano contribuyó a una ofensiva de Toronto que fabricó seis carreras en la segunda entrada y terminó imponiéndose con autoridad en un importante duelo por la clasificación a los playoffs.

Mientras tanto, Devers también sacudió la pelota al conectar su jonrón número 32 de la temporada en el triunfo de los Gigantes de San Francisco 5-4 sobre los Piratas de Pittsburgh en 10 entradas. El dominicano terminó de 2-3, con dos boletos y dos carreras impulsadas.

Devers atraviesa además un gran momento ofensivo: extendió a 10 partidos su cadena de juegos conectando de hit y suma siete cuadrangulares en sus últimos 13 encuentros.

Los dos toleteros dominicanos se mantienen como piezas importantes de sus respectivos equipos en la recta final de la temporada regular de MLB.

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