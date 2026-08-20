Virgilio Frías y Francia Nueva triunfan basket U25 interclubes

El diputado Abelardo Rutinel realiza el saque de honor para inaugural el I Torneo de Baloncesto Interclubes Copa Abelardo Rutinel.

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SANTO DOMINGO ESTE, RD.- Los clubes Virgilio Frías y La Francia Nueva salieron airosos en la jornada inaugural del Primer Torneo de Baloncesto Interclubes U25, correspondiente a la Copa Abelardo Rutinel, que se disputa en el polideportivo del club Virgilio Frías.

El torneo se extenderá del 17 de agosto al 7 de octubre, con la participación de seis equipos representativos de los clubes Los Mina, La Francia Nueva, Los Mameyes, Italia, San Carlos y Virgilio Frías, este último del Ensanche Isabelita.

En el primer encuentro, Virgilio Frías derrotó 79-74 a Los Mameyes, respaldado por 17 puntos de Cristopher Santos, 16 de Sahid Gómez y 13 tantos de Michael de la Cruz y Ezequiel Reyes.

Por Los Mameyes, Prandy Silfa encabezó la ofensiva con 24 puntos, seguido por Bryan Zabala, con 12; Ángel Ruiz, con 10, y Carlos Vásquez, con siete.

A segunda hora, La Francia Nueva superó 93-77 a Los Mina, con una destacada actuación de Gerald Abreu, quien encestó 28 puntos, incluidos seis triples. Bryan Luciano aportó 22, Richard Mejía 14, con cuatro lances de tres, y Justin Brea terminó con 10.

Por Los Mina, Yadiel Báez anotó 22 puntos, también con seis triples, mientras Ariel Erazo aportó 17, Jefferson Evangelista 10 y Andy Aquino siete.

Ceremonia inaugural

El diputado Abelardo Rutinel, representante de la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este y quien da nombre a la copa, encabezó el acto inaugural.

Durante sus palabras, Rutinel destacó que el torneo tiene como propósito impulsar el desarrollo del baloncesto juvenil y ofrecer a los atletas una plataforma competitiva para demostrar su talento y continuar su crecimiento dentro y fuera de la cancha.

Asimismo, resaltó que la iniciativa procura fortalecer valores como la unidad, disciplina, respeto, compromiso y pasión por el deporte.

En la ceremonia también estuvieron presentes Juan Carlos Medina, presidente del Colegio de Entrenadores y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Santo Domingo (Abasado); Julio Ramírez (Mosquito), presidente del club Virgilio Frías, y el cronista deportivo Odalis Sánchez,

of-ampresidente del club Los Coquitos.