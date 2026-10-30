Vinicio califica de hostil citación a embajador dominicano en Haití

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SANTO DOMINGO.— El exdiputado Vinicio Castillo Semán calificó de hostil la convocatoria de la Cancillería haitiana al embajador dominicano en ese país, tras denuncias de supuestas incursiones de patrullas del Ejército dominicano en territorio haitiano.

Castillo Semán vinculó la situación con el deterioro de la seguridad en Haití y el secuestro de cuatro militares salvadoreños por parte de bandas criminales.

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) afirmó que el Gobierno haitiano no reconoce los esfuerzos diplomáticos y económicos de República Dominicana para contribuir a la estabilización de su vecino. En ese sentido, destacó el aporte de 20 millones de dólares anunciado por el Gobierno dominicano para apoyar la fuerza multinacional y las gestiones del presidente Luis Abinader ante otros mandatarios.

A su juicio, la convocatoria al diplomático dominicano podría aumentar los sentimientos contra República Dominicana en Haití.

Castillo Semán respaldó las medidas dispuestas por Abinader para reforzar la seguridad fronteriza y pidió a las Fuerzas Armadas preparar un plan de contingencia ante un posible éxodo masivo de haitianos.

El exlegislador advirtió sobre el riesgo de una escalada de violencia entre las fuerzas internacionales desplegadas en Haití y las pandillas que controlan amplias zonas del país, a las que atribuyó vínculos con el narcotráfico internacional.

dh/am