Venezuela registra al menos 2,295 muertos tras terremotos

CARACAS.- Una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, las autoridades elevaron a 2,295 el número de fallecidos, mientras la emergencia humanitaria continúa agravándose por la creciente presión sobre el sistema de salud y las difíciles condiciones en las zonas afectadas.

Según el balance oficial, además de las víctimas mortales, se han contabilizado 11,267 heridos y miles de personas permanecen desplazadas en refugios temporales, muchos de ellos con acceso limitado a agua potable, medicamentos y atención médica. Los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, aunque las posibilidades disminuyen con el paso de los días.

CRECE LA PREOCUPACIÓN SANITARIA

Organizaciones humanitarias y especialistas han advertido que la tragedia está evolucionando hacia una grave crisis médica, debido a la escasez de personal sanitario, la falta de insumos hospitalarios y el deterioro previo del sistema de salud venezolano. Existe preocupación por el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas en los albergues y por la limitada capacidad para atender a los miles de lesionados.

CONTINÚA EL APOYO INTERNACIONAL

Equipos de rescate y asistencia humanitaria de decenas de países continúan colaborando en las operaciones de búsqueda, atención médica y distribución de ayuda. Mientras tanto, el Gobierno venezolano mantiene el estado de emergencia y el duelo nacional decretado tras la catástrofe.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para seguir las recomendaciones de protección civil, mientras continúan las labores de remoción de escombros y evaluación de daños en las zonas más afectadas.