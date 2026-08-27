VENEZUELA: Asamblea avanza reforma tras acuerdo oposición

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CARACAS 27 Ago.- La Asamblea Nacional venezolana ha dado ‘luz verde’ este jueves en primera lectura a una reforma de la ley del funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte del acuerdo alcanzado con parte de la oposición sobre la renovación del organismo.

La propuesta, que tendrá que ser aprobada en segunda y tercera lectura, propone elevar a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, que tiene como objetivo nombrar a los nuevos magistrados del máximo tribunal venezolano.

La reforma mantendrá la representación parlamentaria en once diputados, como hasta ahora, si bien elevará de diez a doce los integrantes de la sociedad civil, según ha recogido el diario venezolano ‘El Universal’.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha valorado durante su turno de palabra que parte de la oposición haya puesto sobre la mesa la reforma, si bien ha recordado que la iniciativa ya había sido puesta en marcha por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Es verdad que estos sectores de la oposición venezolana traían una propuesta en la que ya estábamos embarcados», ha expresado durante su turno de palabra en el que ha acusado a las ONG de Derechos Humanos de cobrar a las víctimas de persecución política para aparecer en sus listas de presos políticos.

Rodríguez también ha aprovechado para asegurar que la mesa de diálogo fue «convocada solamente entre venezolanos» sin de mediadores extranjeros y ha celebrado la facilitación impulsada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, además de criticar a Noruega por su rol de mediador.

La delegación del Ejecutivo liderada por Rodríguez y la de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, acordaron a mediados de agosto «renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales», activar un «nuevo proceso de postulación» para la renovación y designación de todos los magistrados y conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ.

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