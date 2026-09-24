Ve es vergüenza bienes de JCE terminen embargados en NY

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NUEVA YORK.- La dirigente de la seccional del partido Alianza País, Mónica Zapata, afirmó que una institución del Estado como la Junta Central Electoral (JCE) termine con sus bienes embargados en esta ciudad, por una deuda cercana al millón de dólares, es una vergüenza nacional.

Sostuvo que mientras miles de dominicanos en el exterior hacen sacrificios para mantener a sus familias, pagan impuestos y envían remesas, resulta indignante ver noticias de que instituciones en conflictos millonarios terminan en tribunales extranjeros.

«Aquí no se trata de una deuda, se trata de cómo se administran los recursos públicos, cómo se firman los contratos y quién termina pagando cuando las decisiones administrativas salen mal», sentenció.

Zapata refirió que, según reportes publicados por el City Marshal de Nueva York, se notificó un embargo de los mobiliarios de la oficina de la Junta Central Electoral por una sentencia relacionada con una deuda a favor de Latin Events LLC, cuyo monto originalmente se eleva a unos US$838,337.50.

Añadió que con los intereses, recargos y gastos habría alcanzado unos US$982,261.88, y los bienes, dijo, podrían ser subastados el primero de octubre si la deuda no es saldada.

Asimismo, recalcó que la institucionalidad no puede significar solamente exigirle al ciudadano que cumpla, las instituciones del Estado también tienen que rendir cuentas.

La dirigente de la seccional de Alianza País en Nueva York señaló finalmente que cerca de un millón de dólares que tendría que pagar la JCE, si no se llega a acuerdos, no es una cifra cualquiera, «es dinero público y cuando está en juego la transparencia no puede ser opcional».