RD mostrará en Londres oferta más allá del turismo

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LONDRES.- La República Dominicana presentará en Londres una oferta de oportunidades que trasciende su reconocido liderazgo turístico, durante la duodécima edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido, que será celebrada del 1 al 5 de noviembre de 2026.

La jornada, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR) y las embajadas dominicana en el Reino Unido y la Británica en Santo Domingo, reunirá a autoridades, representantes empresariales e instituciones de ambos países para promover inversiones, ampliar los vínculos comerciales e identificar nuevas áreas de cooperación entre la República Dominicana y el Reino Unido.

La agenda contempla la participación de Ryan Polanco, presidente de BritChamDR; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Vladimir Camilo Pimentel Florenzán, director ejecutivo de ProDominicana y Francisco A. Caraballo Núñez, viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, Uma Kumaran, ministra parlamentaria británica para los territorios de ultramar, el Caribe y tecnología global, y Rosa Hernández de Grullón, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana ante el Reino Unido.

Asimismo, participarán representantes de instituciones y empresas como ProDominicana, Banco Popular Dominicano, Ministerio de Turismo, Inicia, Grupo Estrella, entre otros actores de los sectores público y privado de ambos países.

ENERGÍA LIMPIA, NEARSHORING Y TECNOLOGÍA

Durante cinco días, la agenda colocará sobre la mesa las posibilidades de movilizar capital hacia proyectos de energía limpia y sostenibilidad, así como las ventajas que ofrece el país para la manufactura avanzada y las operaciones de nearshoring.

Las conversaciones incluirán, además, las oportunidades de cooperación con universidades británicas en áreas como inteligencia artificial y semiconductores, sectores considerados estratégicos para el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas en la República Dominicana.

AGROEXPORTACIÓN Y TURISMO

Otro de los ejes será la ampliación de las agroexportaciones dominicanas hacia el mercado británico. En ese ámbito se examinarán las posibilidades comerciales derivadas del Acuerdo de Asociación Económica entre el Reino Unido y los países del Cariforum, del cual forma parte la República Dominicana.

El turismo tendrá una presencia destacada dentro del programa, especialmente el 4 de noviembre, cuando el Ministerio de Turismo realizará un encuentro de promoción dirigido a turoperadores y agencias de viajes del mercado británico.

La actividad coincidirá con el World Travel Market London, que se desarrollará del 3 al 5 de noviembre en el centro de convenciones Excel London y constituye uno de los principales encuentros internacionales de la industria de viajes y turismo.

Esta coincidencia permitirá presentar la oferta turística dominicana ante compradores, operadores y otros actores relevantes del sector, al tiempo que se impulsará una visión más amplia del país como plataforma para la inversión, la producción y los negocios internacionales.

La XII Semana Dominicana concluirá el 5 de noviembre con la tradicional «Noche de Tabaco y Ron», que tendrá como escenario la sede de la Embajada Dominicana en Londres y servirá como cierre de la agenda empresarial e institucional.

Con esta nueva edición, la Semana Dominicana busca afianzarse como un espacio permanente para acercar a los sectores público y privado de ambas naciones y posicionar a la República Dominicana en el Reino Unido como un socio con posibilidades concretas en turismo, energía, tecnología, manufactura y agroexportación.