SANTO DOMINGO.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó la fortaleza y estabilidad del sistema financiero nacional durante un encuentro con altos ejecutivos de Scotiabank, con quienes analizó el desempeño económico del país y las perspectivas de crecimiento e inversión.

Valdez Albizu recibió a Francisco Aristeguieta, responsable de Banca Transaccional y Negocios Globales de Scotiabank, y a Jabar Singh, presidente de esa entidad bancaria para República Dominicana y el Caribe.

Durante la reunión, el gobernador resaltó la capacidad de la economía dominicana para enfrentar la volatilidad internacional, al registrar un crecimiento de 5.6 % en septiembre de 2026 y una expansión acumulada de 4.6 % entre enero y septiembre. Asimismo, estimó que el producto interno bruto (PIB) cerrará el año con un crecimiento cercano al 4.5 %.

INVERSIÓN EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES

El funcionario informó que el país recibió aproximadamente US$4,500 millones en inversión extranjera directa (IED) durante los primeros nueve meses de 2026, mientras las reservas internacionales alcanzaron unos US$15,200 millones al cierre de septiembre.

En ese contexto, sostuvo que la solidez del sistema financiero constituye uno de los principales atractivos de República Dominicana para captar inversiones, junto con la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la paz social y la credibilidad de la política monetaria.

También indicó que las entidades de intermediación financiera mantienen adecuados niveles de capitalización y rentabilidad. Precisó que el índice de solvencia se situó en 18.97 % a junio, por encima del mínimo regulatorio de 10 %, mientras la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) alcanzó 23.11 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA) se ubicó en 2.90 %.

SCOTIABANK PROYECTA AMPLIAR OPERACIONES

Por su parte, los representantes de Scotiabank valoraron la apertura al diálogo y el respaldo de las autoridades monetarias y financieras, al tiempo que expresaron su satisfacción por los avances económicos del país.

Los ejecutivos manifestaron su intención de continuar ampliando la presencia y las operaciones de la entidad en República Dominicana, debido a las condiciones de estabilidad y las oportunidades que ofrece el mercado nacional.

Durante el encuentro también fueron abordados los avances en seguridad de la información, protección cibernética y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Valdez Albizu estuvo acompañado por Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central; Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetarias, Cambiaria y Financiera; Carlos Delgado Urbáez, director de Regulación y Estabilidad Financiera, y José Perdomo, director de Tesorería.