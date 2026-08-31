Vaguada y onda provocarán aguaceros y tormentas en RD

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada y una onda tropical que interactúan sobre aguas del mar Caribe provocarán este lunes aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante la mañana se prevén incrementos nubosos y precipitaciones sobre localidades del sureste y nordeste, principalmente en Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez.

En horas de la tarde, los aguaceros se intensificarán y se extenderán hacia Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo, entre otras provincias.

Ante este panorama, el Indomet mantiene alertas meteorológicas para el Gran Santo Domingo, Samaná, La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y La Romana, por riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas en zonas aisladas y vulnerables.