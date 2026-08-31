Rusia castiga a Kiev con drones por quinto día consecutivo

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KIEV, Ucrania.- Las fuerzas rusas castigaron sin tregua a Kiev y a las ciudades de su región por quinto día consecutivo este lunes, dejando estantes de supermercados vacíos tras ataques repetidos contra almacenes, mientras Ucrania enfrenta una nueva oleada de drones propulsados por reacción.

Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, a más de cuatro años de la invasión a gran escala. Las alertas casi constantes en la región de Kiev han alterado gravemente la rutina diaria. Dos ataques en julio dejaron cerca de 50 civiles muertos y otro el sábado causó al menos 38 fallecidos.

Las clases deben reanudarse el martes, aunque no está claro si los padres enviarán a sus hijos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos y la opción de clases en línea. Alrededor de un millón de libros de texto han sido destruidos en ataques contra editoriales, lo que podría retrasar el inicio del año escolar, según el Ministerio de Educación.

«En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos, ante todo, a nuestra gente», declaró el presidente Volodymyr Zelenskyy en redes sociales.

UCRANIA BUSCA FRENAR DRONES

Una nube de humo negro se desplazaba sobre Kiev la mañana del lunes. En Brovary y Boryspil, los ataques alcanzaron varios almacenes y dejaron cuatro heridos, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Zelenskyy reconoció que Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los drones a reacción que Rusia despliega con mayor frecuencia. Entre jueves y domingo, Moscú lanzó casi 1,500 drones, unos 800 de ellos propulsados por reacción.

Actualmente, aeronaves de combate intentan interceptarlos mientras Kiev desarrolla tecnología específica. «Cuatro empresas han desarrollado los drones interceptores pertinentes, y una empresa tiene la tecnología más exitosa», afirmó Zelenskyy.

ATAQUES A LOGÍSTICA Y ENERGÍA

Los ataques contra centros de distribución de alimentos han alterado la logística y alimentado el temor a la escasez. El asesor presidencial Serhii Beskrestnov aseguró el lunes que Ucrania no pasará hambre e instó a no ceder al pánico, señalando que productores y minoristas reestructuran las cadenas de suministro. Agregó que países europeos están listos para cubrir cualquier falta.

Al mismo tiempo, Rusia mantiene su ofensiva contra la red eléctrica con el objetivo de dejar a la población sin luz y agua en el próximo invierno.

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo nocturno con drones contra la región norteña de Chernihiv, fronteriza con Rusia, donde resultó dañada una instalación energética, según Viacheslav Chaus, jefe de la administración regional. El Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que prepara «ataques masivos» contra la infraestructura energética ucraniana.

Rusia derribó durante la noche 239 drones ucranianos sobre 14 regiones, Crimea y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa en Moscú.

En tanto, un ataque ucraniano con misiles contra la ciudad fronteriza rusa de Belgorod mató a tres personas el domingo por la noche, según el gobernador Alexander Shuvayev. Otro ataque con drones hirió a cuatro en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia, ubicada a más de 2,000 kilómetros de la frontera, informó el gobernador Denis Pasler.