R. Dominicana aboga proteger producción agropecuaria región

Ministros de Agricultura de la región en la Reunión Extraordinaria del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

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Santo Domingo, 31 ago.- República Dominicana abogó por una respuesta regional coordinada para proteger la producción agropecuaria, el abastecimiento de alimentos y el intercambio comercial ante las amenazas sanitarias, informó hoy el Ministerio de Agricultura.

El ministro dominicano de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó la importancia de articular esfuerzos entre las naciones para prevenir y controlar enfermedades y plagas que pueden afectar el sector.

Espaillat intervino en la 97 Reunión Extraordinaria del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Cirsa), celebrada en Guatemala, donde ministros y autoridades de Agricultura y Ganadería acordaron fortalecer las acciones conjuntas en materia fito y zoosanitaria.

AUTORIDADES ANALIZAN DESAFIOS

Las autoridades analizaron los principales desafíos y coincidieron en la necesidad de establecer respuestas comunes ante riesgos transfronterizos que representan peligros para la producción, el comercio y la seguridad alimentaria.

Durante el encuentro se acordó articular esfuerzos para incrementar la prevención, contención y control de enfermedades como la peste porcina africana, la marchitez del banano y la influenza aviar.

Asimismo, plantearon avanzar hacia protocolos homologados y consolidar una primera línea de defensa regional en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.

MINISTERIO DE AGRICULTURA ABOGA POR PROTECCION PATRIMONIO

El Ministerio de Agricultura dominicano señaló que la protección del patrimonio agropecuario no puede abordarse de manera aislada, debido a que las amenazas sanitarias trascienden las fronteras y pueden provocar importantes consecuencias económicas y sociales.

En la reunión participaron representantes de Guatemala, México, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Las autoridades también resaltaron la importancia de promover un comercio seguro mediante una mayor coordinación entre las instituciones nacionales, particularmente ante los efectos climáticos, que añaden nuevos desafíos a la producción y la seguridad alimentaria.

Como parte de la agenda, conocieron el Plan Estratégico 2026-2036 del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), orientado a la modernización integral del organismo, con énfasis en el fortalecimiento técnico-científico, la transformación digital, una gobernanza más ágil, la transparencia y la sostenibilidad institucional.

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