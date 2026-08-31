Graduados como médicos 103 alumnos Universidad de Haití

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Puerto Príncipe, 31 ago.- Un grupo de 103 estudiantes nacionales recibieron sus diplomas como graduados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Episcopal de Haití, informó hoy un diario local.

Los nuevos médicos, que pertenecen a la promoción 2018-2025, constituyen la cuarta generación de egresados de la institución en esa carrera, añadió el periódico Le Nouvelliste.

El grupo de graduados recibió sus títulos en una ceremonia en el capitalino hotel Karibe, ante funcionarios de esa Universidad, autoridades de la Iglesia Episcopal y familiares de los nuevos galenos.

Tal graduación constituyó una culminación de los logros y la excelencia académica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de esta Universidad, declaró en el acto su rector, el reverendo padre Roldano Auguste, agregó Le Nouvelliste.

La autoridad instó a los titulados, además, a rechazar la autocomplacencia por lograr su graduación, y los animó «a mantenerse abiertos a las oportunidades de crecimiento personal».

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