Israel construirá defensa aérea por US$3.500 MM para Grecia

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JERUSALÉN. – Israel y Grecia firmaron este lunes un acuerdo de defensa valorado en unos 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) para la construcción de un sistema integral y multicapa de defensa aérea para el país heleno, denominado “Escudo de Aquiles”.

El acuerdo, considerado el mayor contrato de exportación de defensa entre ambos países y uno de los más importantes en la historia de Israel, contempla una arquitectura destinada a hacer frente a diferentes amenazas, incluidos misiles balísticos, aeronaves y drones.

El sistema combinará varias tecnologías israelíes, entre ellas David’s Sling, para amenazas de medio y largo alcance; BARAK MX, capaz de interceptar aeronaves, drones y misiles; y SPYDER, un sistema móvil de corto y medio alcance. También incluirá radares multimisión MMR y un sistema nacional de mando y control.

En el proyecto participarán Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI), dos de las principales compañías de la industria militar israelí. El acuerdo contempla además cooperación industrial y transferencia de tecnología hacia empresas griegas.

De manera complementaria, ambos países suscribieron un contrato por 26 millones de euros para suministrar sistemas Drone Dome, destinados a proteger instalaciones estratégicas frente a amenazas de drones.

El pacto se produce mientras Grecia impulsa un amplio programa de modernización de sus Fuerzas Armadas y profundiza su cooperación estratégica con Israel en el Mediterráneo oriental.

of-am