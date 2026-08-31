EE.UU. desmiente a Irán sobre incendio petrolero en Ormuz

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WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos tildó de «falsas» este lunes las declaraciones de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el incendio de un «superpetrolero» tras impactar contra dos minas en la ruta sur del estrecho de Ormuz.

«Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz. Este es otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación», señaló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales.

La Armada de la Guardia Revolucionaria había afirmado durante la madrugada, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, que la embarcación quedó «completamente inmovilizada» tras incendiarse por el impacto de dos minas navales mientras «transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz».

«El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente», indicó, en alusión a las normas impuestas por Teherán en el marco de su ruta por el estrecho, que discurre por el norte del estratégico paso.

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.