UCRANIA: Zelenski conversa con enviados de Trump la paz

KIEV 31 Ago.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este lunes una conversación «detallada» y «constructiva» con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y con el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sobre las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia.

«Ha sido una conversación detallada y constructiva. El diálogo entre los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania se mantiene de forma continua y actualmente se está trabajando para fijar las fechas de la visita a Ucrania. Un viaje de este tipo resultaría sumamente beneficioso para concretar soluciones en favor de la paz», ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

Zelenski ha informado a Witkoff y a Kushner de la situación en el frente, donde –a juicio del mandatario– los «avances de Rusia han sido escasos» y han costado «enormes pérdidas» de Moscú. «Nuestros equipos estarán en estrecho contacto para trabajar en la agenda y el horario más adecuado para una mayor comunicación», ha agregado.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha trasladado un agradecimiento a los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como al propio inquilino de la Casa Blanca, por «trabajar para hacer de la paz nuestro logro conjunto».

Las fuerzas rusas y ucranianas han intensificado en los últimos días los ataques con drones, con casi 1.500 drones disparados contra el territorio bajo control del Gobierno ucraniano en los últimos días y 1.400 drones lanzados sobre la capital rusa, Moscú en la pasada semana.