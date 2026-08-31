EEUU: Congresistas regresan al Capitolio evitar cierre Gobierno

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WASHINGTON. – Los congresistas de Estados Unidos regresaron este lunes al Capitolio tras un receso de verano de cinco semanas, con la prioridad de aprobar una extensión presupuestaria que permita mantener abierto el Gobierno federal y evitar un cierre por falta de fondos.

La financiación vigente expira el próximo 30 de septiembre, por lo que los legisladores disponen de un plazo limitado para alcanzar un acuerdo. La Cámara de Representantes prevé votar esta semana un proyecto de financiación temporal mediante un procedimiento acelerado que requeriría una mayoría de dos tercios.

El Senado aprobó a principios de agosto, con una votación de 90-6, una resolución para mantener financiadas las agencias federales hasta el 11 de diciembre. La medida, sin embargo, aún debe ser considerada por la Cámara Baja.

RESPUESTA DEL SENADO

La propuesta del Senado incorpora disposiciones destinadas a facilitar el respaldo demócrata, entre ellas restricciones temporales a determinadas transferencias de fondos hacia la Patrulla Fronteriza y medidas relacionadas con las subvenciones federales.

El eventual cierre afectaría a miles de empleados federales, que podrían quedar temporalmente sin recibir sus salarios, además de provocar interrupciones en el funcionamiento de distintas agencias y servicios públicos.

A POCAS SEMANAS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

El regreso del Congreso se produce además a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscarán conservar su mayoría en ambas cámaras.

Los legisladores deberán conciliar sus diferencias presupuestarias antes de que venza el financiamiento el 30 de septiembre, en un escenario marcado por las tensiones políticas y la proximidad de los comicios.

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