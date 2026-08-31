UNICEF advierte sobre elevada tasa de cesáreas en Rep. Dom.

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana registra una elevada proporción de nacimientos por cesárea, una situación que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), representa uno de los principales desafíos para la calidad de la atención materna en el país.

Los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con apoyo técnico y financiero del UNICEF, indican que el 68,2 % de los nacimientos registrados en el país ocurrió mediante cesárea, mientras que el 31,8 % correspondió a partos vaginales.

La situación es más pronunciada en el sector privado, donde las cesáreas representan el 89 % de los nacimientos, frente al 52,8 % registrado en los establecimientos públicos.

Estas cifras superan ampliamente los promedios internacionales. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2010 y 2018 la proporción de cesáreas alcanzó el 21,1 % a nivel mundial y el 42,8 % en América Latina y el Caribe.

LLAMA A REVISAR PRÁCTICAS OBSTÉTRICAS

UNICEF recordó que la cesárea constituye una intervención médica esencial cuando existen razones clínicas que la justifican y puede resultar determinante para salvar la vida de la madre o del recién nacido.

Sin embargo, advirtió que se trata de una cirugía mayor que puede conllevar riesgos, entre ellos infecciones, hemorragias, complicaciones derivadas de la anestesia y períodos de recuperación más prolongados. También puede incrementar determinados riesgos obstétricos en embarazos posteriores.

En el caso de los recién nacidos, las cesáreas pueden estar asociadas con dificultades respiratorias, particularmente cuando se practican antes de que el embarazo llegue a término.

La OMS no establece una tasa ideal de cesáreas para todos los países, sino que recomienda que estas intervenciones se realicen cuando sean médicamente necesarias y que los sistemas sanitarios garanticen una atención segura y de calidad.

“República Dominicana ha demostrado que es posible ampliar el acceso a la atención prenatal. Ahora, el reto es asegurar que cada embarazo y cada parto reciban una atención de calidad, respetuosa de los derechos de las mujeres y basada en la mejor evidencia científica”, afirmó Anyoli Sanabria, representante adjunta de UNICEF en el país.

El organismo considera que herramientas como la Clasificación de Robson pueden ayudar a determinar las razones detrás de las elevadas tasas de cesáreas, al agrupar a las mujeres según sus características obstétricas e identificar los grupos donde se concentra el mayor número de intervenciones.

UNICEF también recomienda revisar los protocolos y prácticas clínicas, fortalecer el uso de guías basadas en evidencia científica y proporcionar a las mujeres información clara que les permita participar de manera informada en las decisiones relacionadas con su embarazo y parto.

AVANCES EN ATENCIÓN PRENATAL

Los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025 también reflejan importantes avances en materia de atención materna.

El 97,6 % de las mujeres de 15 a 49 años que tuvo un nacido vivo durante los dos años anteriores a la encuesta recibió atención prenatal de personal calificado.

Asimismo, el 97,5 % recibió pruebas de sangre; el 96,9 %, controles de presión arterial, y el 96,6 %, pruebas de orina.

No obstante, persisten brechas socioeconómicas en la atención posterior al parto. El 84,7 % de las mujeres pertenecientes al quintil de menores ingresos recibió un chequeo posnatal durante los dos días posteriores al nacimiento, frente al 97 % de las mujeres del quintil de mayores ingresos.

sp-am