Una vida nueva

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Una vida se agota y se pone vieja con el paso de los tiempos, lo cual es resultado de las circunstancias física y espirituales de las personas. Es de conocimiento general, que las personas mayores tienen una gran experiencia, la cual le permite ver los tiempos diferentes, a medida que confrontan nuevas circunstancias, pero esto es resultado de lo antes vivido, sino no se pudiera experimentar nuevas experiencias.

Todo lo nuevo trae nuevas expectativas, que tienen que ser enfrentadas con nuevas formas, ya sea porque ha habido nuevos avances o retrocesos. Todo depende de como interprete la historia, de forma circular, o lineal, o cíclica. La historia es dinámica, viva, siendo el hombre el móvil de ella, es decir, él es causante de su historia personal, o participativa. Por eso, hay que decir que nunca somos iguales en los diferentes estadios de la vida; como la historia, también, el ser humano es cambiante.

Una nueva vida es el resultante del fin de una vida vieja, pero a la vez, es el comienzo de una forma de vivir, de ver las cosas y proyectarlas hacía afuera. No es posible continuar en la misma forma de vida todo el tiempo, cada uno avanza o retrocede, en el espacio y el tiempo. De ahí que, la transformación de la vida es una necesidad, como forma de realización del individuo.

Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Mas Nicodemo no entendió de qué hablaba Jesús, y se quedó en el nacimiento natural, de entrar al vientre de su madre y volver a nacer, algo naturalmente imposible. Pero Jesús hablaba del nacimiento del agua, una buena conciencia, y del nacimiento del Espíritu, obteniendo una renovación o transformación del entendimiento. Es un pensar y actuar diferente.

Entrar al reino de Dios, es someterse a la voluntad de Dios de una manera voluntaria, consciente y directa. El nacer implica iniciar una vida en el espíritu, y no en la carne como antes hemos vivido; pues, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que ha nacido del Espíritu , espíritu es. El reino de Cristo es un reino espiritual, no responde a los objetivos terrenales, sino celestiales, de ahí que, se nos manda a buscar las cosas de arriba y no las terrenales.

El nacer de nuevo, entrando al reino de Dios, nos lleva a una vida de amor, paz, gozo, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad; es educarse en el Espíritu para el espíritu. Este es un proceso que culmina con la perfección del individuo, dentro del contexto humano. En otro sentido, es la negación de esa mala manera de vivir, aprendida en la casa, el barrio, el pueblo, el país, y en el mundo. En cambio es una mirada diferente a la vida y un actuar con propósito divino.

Tendremos una gran oportunidad de introducirnos en una nueva forma de vida, en ocasión de un nuevo año. Meta nueva, presupuesto nuevo, propósito nuevo, camino nuevo, en sí una vida nueva. Si hacemos siempre lo mismo tendremos siempre el mismo resultado. El año nuevo no le va a traer nada, pero usted puede hacer y alcanzar muchas cosas nuevas. Pero, quizá tenga que renunciar a algunas cosas y emprender otras, para obtener un resultado diferente y nuevo: El éxito.

Si Dios permite, tendrá 365 días a su disposición, ¿qué ha pensado hacer en, o con ellos? Una buena sugerencia es armarse de la armadura de Dios, por medio de: ceñirse de la verdad, vestirse con la coraza de justicia, calzarse los pies con el evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, así como, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sobre todo, la oración en todo tiempo, juntamente con estar velando en la gracia de Dios. Ef. 6: 10- 18.

Una nueva vida es posible, siempre que trabajemos para una buena conciencia y una renovación del entendimiento. Ahora bien, para el hombre es muy fácil hacerlo con la ayuda de Dios, en el momento en que una persona se bautiza, después de haber creído, y arrepentirse, recibirá de parte de Dios una nueva conciencia, y una renovación en el espíritu. De ahí que, si alguna persona está en Cristo es una nueva criatura ante Dios, y por lo tanto, tendrá una nueva vida.

jpm-am

