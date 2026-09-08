Una iniciativa a copiar de Carolina Mejía (OPINION)

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De aplicarse políticas de Estado relativas a varias acciones que se presentan en nuestro país las cosas serían diferentes en su quehacer diario.

Las redadas que hace la Alcaldía de Santo Domingo Este con los vehículos que ocupan aceras y ciudadanos que residen ilegales dando servicios de transporte público deberían ser copiadas en todo el territorio nacional.

La iniciativa de la Alcaldesa Carolina Mejía en el Distrito Nacional de cambiar plásticos por juguetes o útiles escolares también debería ser parte de políticas públicas estatales.

La limpieza con que brillan varios municipios provinciales donde se recoge fielmente la basura, se iluminan las vías o se señalizan las calles deberían ser copiadas por otros funcionarios escogidos por el voto popular.

Sin embargo eso no pasa porque aquí cada quien hace lo suyo a su manera o como le convenga.

No hay uniformidad en cuanto a los servicios públicos porque no hay sanciones legales, morales o electorales ya que vivimos en medio de una población votante que no tiene conciencia del valor del sufragio.

Carolina Mejía como funcionaria pública electa no es la mejor ya que la capital dominicana sólo tiene algunas áreas que se consideran transitables, lo demás la zona norte del Distrito Nacional y otros barrios colindantes para nada son tomados en cuenta.

Sin embargo aplica una buena y gran idea aunque sea una vez por años y es dar útiles escolares u otros incentivos por recambio de plásticos.

Ya esa es una ventaja en una sociedad donde personalmente he visto que la gente lanza los desperdicios a las cañadas, vías públicas y donde quiera que pueda demostrar que no tiene el más mínimo nivel educativo.

Liga Municipal

En fin si la Liga Municipal Dominicana -que no sé cuáles son sus funciones- asumiera una campaña educativa entre las Alcaldías para que copiaran a Carolina Mejía, fuera un palo.

Existen acciones que sin estar el cualquiera estrategia nacional de desarrollo que solo son teorías, estos actos deberían ser parte de la relación entre las instituciones y los ciudadanos.

Cada actitud positiva de un funcionario debe ser tomada en cuenta por otros para promover su aplicación a nivel nacional.

Todo lo contrario se diría del Alcalde de Santo Domingo Oeste que para nada sirve a menos que sea para ensuciar y hacer negocios con su posición.

jpm-am