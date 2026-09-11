UE autoriza US$7.071 MM en drones y misiles para Ucrania

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BRUSELAS, 11 Sep.- La Comisión Europea ha autorizado una serie de excepciones para que Ucrania pueda destinar parte del pago de 7.071 millones de dólares aprobado este verano con cargo al préstamo europeo de 90.000 millones a la compra de drones y componentes ucranianos, así como de material militar estadounidense, incluidos misiles PAC-3 para los sistemas de defensa aérea Patriot.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a cinco excepciones a las condiciones habituales para utilizar los fondos europeos: tres de ellas permitirán financiar drones y componentes fabricados en Ucrania que superan los umbrales de costes establecidos, mientras que otras dos permitirán adquirir equipamiento producido en Estados Unidos, en particular misiles PAC-3 para los sistemas Patriot.

La decisión tiene lugar apenas unos días después de que los Veintisiete acordaran levantar la cláusula de preferencia europea del préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para que pudiera adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa antiárea Patriot a terceros países.

Kubilius ha defendido que estas excepciones responden a la necesidad de acelerar el suministro de material militar a Kiev ante la guerra de agresión rusa, recalcando que «la ventaja militar de Ucrania depende de disponer rápidamente de productos críticos, en las cantidades necesarias y en plazos muy breves».

LOS 28.300 MILLONES PARA DEFENSA, YA ASIGNADOS

Por otro lado, Kubilius ha anunciado que, con la decisión adoptada este viernes, Bruselas ha terminado ya de decidir el destino de los 28.300 millones de euros asignados este año para financiar la defensa ucraniana con cargo al préstamo europeo aprobado por los Veintisiete en abril.

«Con la decisión de hoy, hemos logrado que estén ya decididos los 28.300 millones de euros asignados este año para financiar la defensa ucraniana», ha explicado el comisario, quien ha señalado que la Comisión tramita actualmente solicitudes de pago por otros 4.700 millones de euros.

ALIANZA UE-UCRANIA DE DRONES

Por otro lado, Kubilius ha celebrado como un paso «histórico» la puesta en marcha de la Alianza de Drones entre la Unión Europea y Ucrania, una iniciativa industrial anunciada por la Comisión el pasado mes de julio con la que busca acelerar la producción conjunta y aprovechar la experiencia adquirida por la industria ucraniana durante la guerra.

La iniciativa ha celebrado este viernes su primera reunión con 18 miembros fundadores, nueve empresas europeas y otras nueve ucranianas, entre fabricantes, empresas emergentes e innovadores, que comenzarán ahora a trabajar en las actividades acordadas y volverán a reunirse antes de que termine el año.

of-am