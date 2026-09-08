UDC pide reforzar seguridad en escuelas para evitar violencia

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, pidió al Ministerio de Educación reforzar la vigilancia y seguridad en los centros escolares para prevenir actos de violencia y violaciones a los reglamentos educativos.

Acosta Moreta planteó ampliar la cobertura de la Policía Escolar, implementar registros selectivos de mochilas y mantener vigilancia permanente en los baños, con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad de estudiantes y docentes.

Consideró necesario restaurar la paz en los planteles y evitar que estos se conviertan en escenarios de peleas o hechos contrarios a la moral.

SEGURIDAD EN ZONAS VULNERABLES

El dirigente político señaló que durante el pasado año escolar se registraron hechos de violencia y fueron detectados punzones, cortaplumas y otros objetos cortantes en mochilas de estudiantes, situación que, a su juicio, requiere una mayor atención de las autoridades.

Advirtió que la vigilancia debe ser reforzada especialmente en escuelas ubicadas en sectores donde existen altos niveles de violencia y presencia de pandillas, a fin de impedir que esas conductas sean trasladadas a los centros educativos.

CAPACITACIÓN PARA AGENTES

Acosta Moreta pidió al Ministerio de Educación coordinar con la Policía Nacional el fortalecimiento de la seguridad escolar y capacitar a los agentes para que actúen como protectores de niños y adolescentes, evitando cualquier forma de maltrato.

Asimismo, consideró prioritario fortalecer la presencia de psicólogos escolares para atender problemas de convivencia y conducta, y detectar oportunamente situaciones que puedan afectar el desarrollo de los estudiantes.

El presidente de la UDC también solicitó distribuir gratuitamente toallas sanitarias a las adolescentes de las escuelas públicas.

Lamentó que algunas estudiantes se ausenten de clases durante su período menstrual por carecer de estos productos y temor a las burlas. Sostuvo que su distribución debe considerarse tan importante como el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar, debido a su impacto en la asistencia y permanencia estudiantil.

an/am