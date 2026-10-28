UASD anuncia inauguración de los Juegos Tony Barreiro 2026

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SANTO DOMINGO. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició los actos protocolares de sus tradicionales Juegos Universitarios Tony Barreiro con la recepción de la antorcha olímpica en la sede central, luego de recorrer los distintos centros, subcentros y recintos de la academia en todo el país.

La llama fue recibida por el rector de la institución, doctor Jorge Asjana David, en una ceremonia que marca el inicio de las actividades previas a la celebración de esta tradicional justa deportiva, concebida para fomentar la integración, la competencia y la confraternidad entre los miembros de la comunidad universitaria.

DEDICADOS A LOS MEDALLISTAS UNIVERSITARIOS

Durante el acto, Asjana David destacó el significado especial de esta edición, dedicada a los atletas de la UASD que conquistaron 50 medallas de oro en los recientes Juegos Universitarios Nacionales, resultado que posicionó a la academia entre los principales referentes del deporte universitario dominicano.

El rector también reconoció el trabajo del director de la Escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte, Julio Gómez, y de la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Marcia Rosón, así como el compromiso de los integrantes del cuerpo decanal, directores y docentes con el desarrollo de las actividades deportivas.

Asimismo, resaltó el esfuerzo de los estudiantes-atletas por mantener un equilibrio entre la preparación deportiva de alto rendimiento y la excelencia académica, dos pilares fundamentales en la formación integral que promueve la universidad estatal.

ACTIVIDADES POR EL 488 ANIVERSARIO

La celebración de los Juegos Tony Barreiro forma parte del programa conmemorativo del 488 aniversario de la fundación de la UASD.

Como parte de estas actividades, la academia realizó previamente la primera edición de la caminata 5K, iniciativa orientada a promover la salud integral, la actividad física y el sano esparcimiento entre los integrantes de la familia universitaria.

INAUGURACIÓN ESTE VIERNES

La inauguración oficial de los Juegos Universitarios Tony Barreiro está pautada para este viernes, a las 4:00 de la tarde, en el Polideportivo Tony Barreiro, donde se dará inicio a las competencias interfacultades.

La ceremonia de recepción de la antorcha contó con la participación de miembros del Consejo Universitario, autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes y personal de la sede central.

Con esta nueva edición, la UASD reafirma su compromiso con el impulso del deporte universitario como instrumento de integración, disciplina y formación integral de sus estudiantes.

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