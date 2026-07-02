Turismo RD rompe récord con llegada 6.6 millones visitantes

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana alcanzó un récord histórico al recibir 6,616,671 visitantes durante el primer semestre de 2026, informó el ministro David Collado.

Explicó que esa cifra representa un crecimiento de 7.7% frente a enero-junio de 2025 y de 11% respecto al mismo periodo de 2024. «Con este desempeño, el país prevé cerrar el año con 12 millones de visitantes, una cifra sin precedentes», afirmó Collado durante la presentación de las estadísticas en el hotel Embajador.

Detalló que solo en junio llegaron 975,012 visitantes, 6% más que en junio de 2025 y 5.5% por encima de 2024.

Agregó que entre enero y junio, 4,963,542 turistas ingresaron por vía aérea y 1,653,129 en cruceros. «En junio, el país recibió 816,517 turistas por aire, un alza de 6% interanual, 7.6% frente a 2024, 15.4% comparado con 2023 y 39.1% contra 2019. Por mar llegaron 158,495 cruceristas, 6.3% más que el año pasado», indicó.

PRINCIPALES MERCADOS

Dijo que Estados Unidos encabezó la lista de países emisores en junio con 53%, seguido por Colombia 8%, Canadá 7%, Puerto Rico y Argentina 5%, Reino Unido y Chile 3% y México 2%.

En cuanto a conectividad, indicó que 53% de los vuelos provino de Estados Unidos, 7% de Panamá, 6% de Colombia y Puerto Rico, y 5% de Canadá. Los aeropuertos con mayor flujo fueron Punta Cana con 53% del total, Las Américas 28%, Cibao 12%, Puerto Plata y El Higüero 3%, y La Romana y Samaná 1%.

SATISFACCION Y OCUPACION

Informó que la ocupación hotelera promedió 71% en el semestre. «Los turistas calificaron su experiencia con 4.4 sobre 5 puntos. El 92% aseguró que regresaría al país y el 60% dijo que recomendaría el destino», subrayó.

“Estas cifras nos llevan a proyectar que alcanzaremos los 12 millones de visitantes a final de año. La industria turística dominicana está en su mejor momento”, afirmó Collado ante los principales actores del sector.